Intoxicação por cannabis exige resgate de labradora na montanha mais alta do Reino Unido

A trilha principal tem uma dificuldade moderada, mas mudanças rápidas no clima podem tornar a subida bastante perigosa. Neblina intensa, ventos fortes e baixas temperaturas exigem preparo e atenção, mesmo durante o verão. O topo da montanha abriga as ruínas de um antigo observatório meteorológico que funcionou no fim do século 19. Foto: Wikimedia Commons/Ben Nevis in cloud by Ian S