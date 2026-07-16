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Intoxicação por cannabis exige resgate de labradora na montanha mais alta do Reino Unido
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A trilha principal tem uma dificuldade moderada, mas mudanças rápidas no clima podem tornar a subida bastante perigosa. Neblina intensa, ventos fortes e baixas temperaturas exigem preparo e atenção, mesmo durante o verão. O topo da montanha abriga as ruínas de um antigo observatório meteorológico que funcionou no fim do século 19. Foto: Wikimedia Commons/Ben Nevis in cloud by Ian S
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Em dias de céu limpo, a vista alcança montanhas, lagos e vales das Terras Altas escocesas. Além da importância turística, a Ben Nevis também possui grande valor histórico, científico e ambiental, um verdadeiro ícone da herança natural e do montanhismo no Reino Unido. Foto: Gary Ellis/Unsplash