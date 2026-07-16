‘Bolsas de sereia’: cápsulas misteriosas encontradas em praias na verdade escondem filhotes de tubarão

Em muitas espécies, as extremidades apresentam fios ou ganchos que prendem o ovo em algas, corais, esponjas ou rochas, o que evita que ele seja levado pela força das ondas. Dentro da cápsula, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes presente no saco vitelino até alcançar um estágio adequado para nascer. Foto: Flickr - Plant Image Library