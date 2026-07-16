Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

‘Bolsas de sereia’: cápsulas misteriosas encontradas em praias na verdade escondem filhotes de tubarão

RF
Redação Flipar
  • Em muitas espécies, as extremidades apresentam fios ou ganchos que prendem o ovo em algas, corais, esponjas ou rochas, o que evita que ele seja levado pela força das ondas. Dentro da cápsula, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes presente no saco vitelino até alcançar um estágio adequado para nascer.
    Em muitas espécies, as extremidades apresentam fios ou ganchos que prendem o ovo em algas, corais, esponjas ou rochas, o que evita que ele seja levado pela força das ondas. Dentro da cápsula, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes presente no saco vitelino até alcançar um estágio adequado para nascer. Foto: Flickr - Plant Image Library
  • O tempo de incubação varia conforme a espécie e a temperatura da água, podendo durar vários meses. Quando o desenvolvimento termina, o filhote rompe a cápsula e deixa o abrigo completamente formado, pronto para viver de forma independente.
    O tempo de incubação varia conforme a espécie e a temperatura da água, podendo durar vários meses. Quando o desenvolvimento termina, o filhote rompe a cápsula e deixa o abrigo completamente formado, pronto para viver de forma independente. Foto: Wikimedia Commons/Seascapeza
  • O apelido surgiu apenas pela aparência incomum e pelo mistério que despertavam antes de sua verdadeira origem ser conhecida. Hoje, elas representam um importante símbolo da diversidade da vida marinha e revelam uma estratégia reprodutiva que protege os embriões até o momento ideal para o nascimento.
    O apelido surgiu apenas pela aparência incomum e pelo mistério que despertavam antes de sua verdadeira origem ser conhecida. Hoje, elas representam um importante símbolo da diversidade da vida marinha e revelam uma estratégia reprodutiva que protege os embriões até o momento ideal para o nascimento. Foto: Wikimedia Commons/Peter Southwood
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay