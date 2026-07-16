Quem foi Homero, autor de “A Odisseia” que inspirou o novo filme de Christopher Nolan

O filme é uma adaptação do poema grego "A Odisseia", atribuído a Homero, considerado o maior poeta épico da Antiguidade grega e fundador da literatura ocidental. Ao lado de "Ilíada", a obra integra os dois poemas mais antigos da literatura grega, mas pouco se sabe sobre a vida do poeta, e boa parte das informações disponíveis sobre ele vem de tradições posteriores à época em que teria vivido. Foto: Divulgação