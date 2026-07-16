Cenário alarmante: novo relatório aponta que El Niño pode atingir uma das maiores intensidades da história

Diferentemente das avaliações divulgadas meses atrás, quando ainda havia dúvidas sobre sua evolução, os cientistas agora consideram que o processo está consolidado e deve permanecer ativo por vários meses. O aumento da temperatura do oceano modificou a circulação atmosférica e já produz alterações na distribuição de chuvas e no comportamento dos ventos em diversas regiões do planeta. Foto: Pexels/Gu Bra