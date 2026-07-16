Eleições 2026: entenda como funciona a Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, eleitos para mandato de quatro anos por meio do sistema proporcional. Cada estado e o Distrito Federal possuem uma quantidade de cadeiras definida de acordo com a população, respeitando o mínimo de oito e o máximo de 70 deputados, segundo determina a Constituição Federal. O eleitor vota em um candidato ou na legenda de um partido, e a distribuição das vagas considera o desempenho das siglas nas eleições. Foto: Câmara dos Deputados