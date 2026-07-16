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Eleições 2026: entenda como funciona a Câmara dos Deputados

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Redação Flipar
  • A Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, eleitos para mandato de quatro anos por meio do sistema proporcional. Cada estado e o Distrito Federal possuem uma quantidade de cadeiras definida de acordo com a população, respeitando o mínimo de oito e o máximo de 70 deputados, segundo determina a Constituição Federal. O eleitor vota em um candidato ou na legenda de um partido, e a distribuição das vagas considera o desempenho das siglas nas eleições.
    A Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, eleitos para mandato de quatro anos por meio do sistema proporcional. Cada estado e o Distrito Federal possuem uma quantidade de cadeiras definida de acordo com a população, respeitando o mínimo de oito e o máximo de 70 deputados, segundo determina a Constituição Federal. O eleitor vota em um candidato ou na legenda de um partido, e a distribuição das vagas considera o desempenho das siglas nas eleições. Foto: Câmara dos Deputados
  • A principal função da Câmara é discutir, alterar e votar projetos de lei que tratam dos mais diversos temas de interesse nacional, como saúde, educação, segurança, economia e direitos dos cidadãos. Além de analisar propostas apresentadas por deputados, a Casa também aprecia projetos enviados pelo Executivo e pelo Judiciário, além de propostas de emenda à Constituição, que tem regras especiais para aprovação.
    A principal função da Câmara é discutir, alterar e votar projetos de lei que tratam dos mais diversos temas de interesse nacional, como saúde, educação, segurança, economia e direitos dos cidadãos. Além de analisar propostas apresentadas por deputados, a Casa também aprecia projetos enviados pelo Executivo e pelo Judiciário, além de propostas de emenda à Constituição, que tem regras especiais para aprovação. Foto: Agência Câmara
  • Outro papel essencial da Câmara dos Deputados é fiscalizar os atos do governo federal. Os parlamentares podem solicitar informações a ministros, acompanhar a aplicação dos recursos públicos, participar de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e exercer o controle externo da administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas da União (foto). Também participam da análise do Orçamento da União e apresentam emendas para destinar recursos a estados e municípios.
    Outro papel essencial da Câmara dos Deputados é fiscalizar os atos do governo federal. Os parlamentares podem solicitar informações a ministros, acompanhar a aplicação dos recursos públicos, participar de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e exercer o controle externo da administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas da União (foto). Também participam da análise do Orçamento da União e apresentam emendas para destinar recursos a estados e municípios. Foto: Borowskki/Wikimedia Commons
  • Grande parte do trabalho legislativo acontece nas comissões temáticas, grupos especializados que analisam propostas antes de elas chegarem ao Plenário da Cãmara dos Deputados. Entre as mais importantes está a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), responsável por avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos de lei que tramitam no legislativo.
    Grande parte do trabalho legislativo acontece nas comissões temáticas, grupos especializados que analisam propostas antes de elas chegarem ao Plenário da Cãmara dos Deputados. Entre as mais importantes está a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), responsável por avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos de lei que tramitam no legislativo. Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
  • Nesses colegiados, deputados promovem debates, realizam audiências públicas com especialistas e representantes da sociedade e podem aprovar determinadas matérias em caráter conclusivo. Já o Plenário reúne os 513 deputados para deliberar sobre os temas de maior relevância nacional.
    Nesses colegiados, deputados promovem debates, realizam audiências públicas com especialistas e representantes da sociedade e podem aprovar determinadas matérias em caráter conclusivo. Já o Plenário reúne os 513 deputados para deliberar sobre os temas de maior relevância nacional. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
  • Além das votações, a Câmara possui uma estrutura administrativa formada pela Mesa Diretora, presidência, lideranças partidárias e diversos órgãos responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos. O presidente da Casa, que tem mandato de dois anos, organiza a pauta de votações, dirige as sessões e representa institucionalmente a Câmara. Ele também é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República.
    Além das votações, a Câmara possui uma estrutura administrativa formada pela Mesa Diretora, presidência, lideranças partidárias e diversos órgãos responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos. O presidente da Casa, que tem mandato de dois anos, organiza a pauta de votações, dirige as sessões e representa institucionalmente a Câmara. Ele também é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
  • Dessa forma, a eleição dos deputados federais define não apenas quem representará a população em Brasília, mas também quem participará diretamente das decisões que moldam as leis e as políticas públicas do país nos quatro anos seguintes.
    Dessa forma, a eleição dos deputados federais define não apenas quem representará a população em Brasília, mas também quem participará diretamente das decisões que moldam as leis e as políticas públicas do país nos quatro anos seguintes. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
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