Britney Spears desabafa sobre tutela e afirma que ainda tenta recuperar o tempo perdido

Junto do texto, Britney publicou uma foto em que aparece com parte do corpo para fora do teto solar de um carro em movimento e revelou que a imagem representa a tentativa de recuperar o tempo que acredita ter perdido durante esse tempo. Na mesma publicação, compartilhou a imagem de uma criança em posição fetal, para descrever como se sentia naquele período. Foto: Reprodução / Instagram