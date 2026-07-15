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Animais

Camaleões: mestres da camuflagem impressionam pela habilidade de mudar de aparência

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Redação Flipar
  • Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes. O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia.
    Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes. O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia. Foto: Imagem de Jan Jakubowski por Pixabay
  • Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender).
    Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender). Foto: de Gleb Korovko por Pixabay
  • Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo). Essa família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil.
    Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo). Essa família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil. Foto: chameleon-384957_1280
  • O nome camaleão deriva de palavras gregas que significam
    O nome camaleão deriva de palavras gregas que significam "leão da terra" Chamai (na terra, no chão) e leon (leão).Eles têm até 60 cm de comprimento, com uma língua muito grande para pegar presas (mariposas, besouros, joaninhas, gafanhotos, moscas e algumas folhas secas). Foto: Imagem de Robert Balog por Pixabay
  • No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas.
    No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas. Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
  • Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas.
    Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas. Foto: Imagem de PollyDot por Pixabay
  • O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc.
    O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc. Foto: Imagem de Pavan Prasad por Pixabay
  • O camaleão precisa fazer a
    O camaleão precisa fazer a "mudança" de pele durante seu crescimento (a pele antiga descama, dando lugar a outra), assim como fazem as serpentes e outros lagartos. Eles têm duas camadas sobrepostas, dentro de sua pele, que controlam a cor e a termorregulação. Foto: Imagem de Krahulic por Pixabay
  • A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor.
    A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor. Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  • As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos.
    As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos. Foto: Imagem de Tim Hart por Pixabay
  • As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Elas permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor.
    As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Elas permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor. Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  • Eles são selvagens e precisam de ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares. No Brasil, a posse de camaleões em casa é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para adotar legalmente, é necessário obter autorização.
    Eles são selvagens e precisam de ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares. No Brasil, a posse de camaleões em casa é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para adotar legalmente, é necessário obter autorização. Foto: Imagem de petruchino80 por Pixabay
  • Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  • Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando por horas imóveis, esperando uma presa passar por eles.
    Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando por horas imóveis, esperando uma presa passar por eles. Foto: Imagem de Dan Sudermann por Pixabay
  • Em cativeiro, também comem frutas como mamão, banana, pequenos pedaços de maçã, mas essa dieta só é válida para animais adultos: filhotes são quase exclusivamente insectívoros.
    Em cativeiro, também comem frutas como mamão, banana, pequenos pedaços de maçã, mas essa dieta só é válida para animais adultos: filhotes são quase exclusivamente insectívoros. Foto: Imagem de Anita por Pixabay
  • Os camaleões vivem a maior parte da vida solitariamente e são agressivos contra outros membros da mesma espécie. O hábito solitário só é abandonado para acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dor muito forte.
    Os camaleões vivem a maior parte da vida solitariamente e são agressivos contra outros membros da mesma espécie. O hábito solitário só é abandonado para acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dor muito forte. Foto: Hans Bernhard wikimedia commons
  • Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado, visto como o criador dos primeiros homens. Nunca é morto, e quando é encontrado no caminho, tiram-no com precaução, com medo de maldições.
    Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado, visto como o criador dos primeiros homens. Nunca é morto, e quando é encontrado no caminho, tiram-no com precaução, com medo de maldições. Foto: Imagem de H. B. por Pixabay
  • No cinema, Rango, personagem protagonista de um filme de animação, do ano de 2011, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão. A voz é de Johnny Depp.
    No cinema, Rango, personagem protagonista de um filme de animação, do ano de 2011, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão. A voz é de Johnny Depp. Foto: Divulgação
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