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Um dos maiores ícones do terror, Freddy Krueger retornará aos cinemas após mudança histórica nos direitos da franquia

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Redação Flipar
  • Essa alteração só se tornou possível porque a legislação norte-americana permite que autores ou seus herdeiros recuperem os direitos de determinadas obras após um período estabelecido por lei. A família de Wes Craven reassumiu o controle do roteiro original em 2019 e participa ativamente da nova adaptação.
    Essa alteração só se tornou possível porque a legislação norte-americana permite que autores ou seus herdeiros recuperem os direitos de determinadas obras após um período estabelecido por lei. A família de Wes Craven reassumiu o controle do roteiro original em 2019 e participa ativamente da nova adaptação. Foto: Divulgação
  • Com chapéu, suéter listrado, rosto queimado e a famosa luva equipada com lâminas, Freddy Krueger conquistou espaço definitivo na cultura popular ao perseguir suas vítimas durante os sonhos. O sucesso do filme original deu origem a diversas continuações, um reboot lançado em 2010, séries de televisão, quadrinhos e uma extensa linha de produtos licenciados.
    Com chapéu, suéter listrado, rosto queimado e a famosa luva equipada com lâminas, Freddy Krueger conquistou espaço definitivo na cultura popular ao perseguir suas vítimas durante os sonhos. O sucesso do filme original deu origem a diversas continuações, um reboot lançado em 2010, séries de televisão, quadrinhos e uma extensa linha de produtos licenciados. Foto: Reprodução
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