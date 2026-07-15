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Robalo: o peixe brasileiro que faz frente ao salmão em muitos pratos
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Rico em proteínas, minerais e gorduras consideradas boas, o robalo apresenta menos gordura que o salmão, o que o torna uma opção leve e saudável. Em comparações nutricionais, 100 gramas do peixe têm bem menos gordura, favorecendo dietas equilibradas e digestão mais fácil. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Encontrado com facilidade no litoral brasileiro, o robalo também se destaca por ajudar na recuperação física e no fortalecimento do organismo. O peixe ainda aparece em ranking mundial de alimentos saudáveis, sendo valorizado por seu perfil nutricional completo e benefícios à saúde. Foto: Youtube/ Nhac GNT
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De água doce ou salgada, mais gorduroso ou mais magro, há diversos tipos de peixes que beneficiam a saúde do corpo e podem ser preparados de maneiras diferentes. Tanto em comemorações como no dia a dia. Foto: PietervH - Flickr
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Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado. Foto: Wow Phochiangrak/Pixabay
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O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo. Foto: Imagem de Alfred Koop por Pixabay
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Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos. Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada. Foto: Romero Queiroga Barbosa - Flickr
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Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. Boa fonte de complexo B, que ajuda a controlar o sistema nervoso, e potássio, que regula a pressão arterial. Foto: Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons
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Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves. Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes que são muito apreciados. Foto: Governo do Ceará
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Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios. O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante ter com moderação com uma dieta equilibrada. Foto: Youtube/ Wyda Embalagens
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Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir. O atum é ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas. Foto: Bruno - Flickr
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Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3. Foto: Renato Loschiavo - Flickr
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Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros. Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde. Foto: Youtube/Canal CookFork
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Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia. Foto: Reprodução do site oceaninspiration
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Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes. Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular. Foto: Pasqual Broch wikimedia commons
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Segundo a Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3. Quem quiser peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, pode optar por Tilápia, Cação, Merluza e Linguado. Foto: Youtube/Cumbuquinhas
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Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Foto: Jasper Koster/Unsplash
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