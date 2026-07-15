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Nova espécie de aranha surpreende cientistas com estratégia de ‘catapulta mortal’ para capturar formigas

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Redação Flipar
  • Nenhuma outra espécie de formiga utilizada nos experimentos provocou a mesma reação, o que sugere um alto grau de expertise do aracnídeo. Os pesquisadores suspeitam que substâncias químicas produzidas pela aranha atraiam especificamente esse inseto.
    Nenhuma outra espécie de formiga utilizada nos experimentos provocou a mesma reação, o que sugere um alto grau de expertise do aracnídeo. Os pesquisadores suspeitam que substâncias químicas produzidas pela aranha atraiam especificamente esse inseto. Foto: Wikimedia Commons/Muhammad Mahdi Karim
  • Assim que a armadilha é ativada, a formiga é arremessada diretamente para uma teia maior, onde deixa de representar perigo para o predador. Segundo os cientistas, essa estratégia permite capturar uma presa conhecida por sua agressividade sem a necessidade de enfrentá-la de perto.
    Assim que a armadilha é ativada, a formiga é arremessada diretamente para uma teia maior, onde deixa de representar perigo para o predador. Segundo os cientistas, essa estratégia permite capturar uma presa conhecida por sua agressividade sem a necessidade de enfrentá-la de perto. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Conversation
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