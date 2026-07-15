Animais
Nova espécie de aranha surpreende cientistas com estratégia de ‘catapulta mortal’ para capturar formigas
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Nenhuma outra espécie de formiga utilizada nos experimentos provocou a mesma reação, o que sugere um alto grau de expertise do aracnídeo. Os pesquisadores suspeitam que substâncias químicas produzidas pela aranha atraiam especificamente esse inseto. Foto: Wikimedia Commons/Muhammad Mahdi Karim
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Assim que a armadilha é ativada, a formiga é arremessada diretamente para uma teia maior, onde deixa de representar perigo para o predador. Segundo os cientistas, essa estratégia permite capturar uma presa conhecida por sua agressividade sem a necessidade de enfrentá-la de perto. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Conversation