Do mirtilo ao salmão: esses alimentos contribuem para o bom funcionamento dos rins, segundo especialistas

Segundo o artigo, uma dieta baseada em alimentos frescos, ricos em antioxidantes e com pouco sódio ajuda a reduzir a sobrecarga renal. Vale ressaltar que pessoas com doenças renais, diabetes ou hipertensão devem buscar orientação médica antes de alterar a alimentação, já que as necessidades nutricionais variam conforme cada caso. Veja os alimentos que ajudam a cuidar da saúde renal! Foto: Louis Hansel/Unsplash