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Erva-doce: saiba como essa planta versátil é usada em chás, receitas e produtos de higiene

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Redação Flipar
  • As sementes secas são amplamente utilizadas no preparo de chás, graças ao aroma marcante e ao sabor levemente adocicado. A bebida atravessou gerações e continua entre as infusões mais consumidas em diversas partes do mundo.
    As sementes secas são amplamente utilizadas no preparo de chás, graças ao aroma marcante e ao sabor levemente adocicado. A bebida atravessou gerações e continua entre as infusões mais consumidas em diversas partes do mundo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além do chá, a erva-doce é empregada em pães, bolos, biscoitos, doces, licores e algumas receitas salgadas. As sementes podem ser usadas inteiras ou trituradas, conferindo um aroma característico às preparações.
    Além do chá, a erva-doce é empregada em pães, bolos, biscoitos, doces, licores e algumas receitas salgadas. As sementes podem ser usadas inteiras ou trituradas, conferindo um aroma característico às preparações. Foto: imagem i.a
  • Das sementes também é extraído um óleo essencial rico em anetol, composto responsável pelo aroma da planta. Esse ingrediente é utilizado na fabricação de perfumes, sabonetes, cremes, pastas de dente e outros produtos de higiene.
    Das sementes também é extraído um óleo essencial rico em anetol, composto responsável pelo aroma da planta. Esse ingrediente é utilizado na fabricação de perfumes, sabonetes, cremes, pastas de dente e outros produtos de higiene. Foto: imagem gerada por i.a
  • Durante a floração, a erva-doce produz pequenas flores amarelas que atraem abelhas, borboletas e outros insetos polinizadores. Por isso, a planta também contribui para a biodiversidade em hortas, pomares e jardins.
    Durante a floração, a erva-doce produz pequenas flores amarelas que atraem abelhas, borboletas e outros insetos polinizadores. Por isso, a planta também contribui para a biodiversidade em hortas, pomares e jardins. Foto: imagem gerada por i.a
  • A erva-doce cresce melhor em locais ensolarados, com solo fértil e bem drenado. Com irrigação adequada, pode ser cultivada tanto em canteiros quanto em vasos de tamanho suficiente para o desenvolvimento das raízes.
    A erva-doce cresce melhor em locais ensolarados, com solo fértil e bem drenado. Com irrigação adequada, pode ser cultivada tanto em canteiros quanto em vasos de tamanho suficiente para o desenvolvimento das raízes. Foto: imagem gerada por i.a
  • O aroma intenso das sementes é resultado da presença do anetol, um composto natural que também ocorre no anis-estrelado. Essa substância é responsável pelo sabor levemente adocicado e pelo perfume tão característico da erva-doce.
    O aroma intenso das sementes é resultado da presença do anetol, um composto natural que também ocorre no anis-estrelado. Essa substância é responsável pelo sabor levemente adocicado e pelo perfume tão característico da erva-doce. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando armazenadas em recipientes bem fechados e protegidas da umidade, da luz e do calor, as sementes conservam suas características por muitos meses. Isso permite utilizá-las aos poucos no preparo de bebidas, temperos e diversas receitas.
    Quando armazenadas em recipientes bem fechados e protegidas da umidade, da luz e do calor, as sementes conservam suas características por muitos meses. Isso permite utilizá-las aos poucos no preparo de bebidas, temperos e diversas receitas. Foto: imagem gerada por i.a
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