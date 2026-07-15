Londres recebe réplica monumental do Cavalo de Troia em ação para o filme ‘A Odisseia’

Segundo a tradição, os gregos não conseguiam conquistar a cidade por causa de suas imensas muralhas. Então, o guerreiro Odisseu elaborou um plano para vencer o impasse, fazendo com que soldados construíssem um enorme cavalo de madeira e escondessem em seu interior um grupo de guerreiros de elite altamente armados. Foto: Cavalo de Troia – Imagem gerada por iA