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Londres recebe réplica monumental do Cavalo de Troia em ação para o filme ‘A Odisseia’
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Segundo a tradição, os gregos não conseguiam conquistar a cidade por causa de suas imensas muralhas. Então, o guerreiro Odisseu elaborou um plano para vencer o impasse, fazendo com que soldados construíssem um enorme cavalo de madeira e escondessem em seu interior um grupo de guerreiros de elite altamente armados. Foto: Cavalo de Troia – Imagem gerada por iA
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Embora muitos historiadores discutam a existência real do Cavalo de Troia, o episódio permanece como um dos maiores símbolos da literatura clássica. A expressão "presente de grego" surgiu dessa narrativa e descreve um presente que traz consequências negativas para quem o recebe. Foto: Mert Kahveci/Unsplash
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Nos dias atuais, o termo "cavalo de Troia" também identifica programas maliciosos de computador que se disfarçam de arquivos confiáveis para invadir sistemas e roubar informações. Dessa forma, a antiga lenda continua presente na cultura, na linguagem e até na tecnologia. Foto: Fardad sepandar/Unsplash