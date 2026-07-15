Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Gelo seco: descubra por que ele é tão diferente do gelo comum

RF
Redação Flipar
  • O gelo seco não é feito de água Ao contrário do gelo comum, o gelo seco é formado por dióxido de carbono (CO?) em estado sólido. Por isso, apresenta propriedades físicas completamente diferentes e não deixa água quando desaparece.
    O gelo seco não é feito de água Ao contrário do gelo comum, o gelo seco é formado por dióxido de carbono (CO?) em estado sólido. Por isso, apresenta propriedades físicas completamente diferentes e não deixa água quando desaparece. Foto: ProjectManhattan/Wikimedia Commons
  • Ele não derrete: transforma-se diretamente em gás Em temperatura ambiente, o gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Esse processo é chamado de sublimação e ocorre naturalmente durante seu uso.
    Ele não derrete: transforma-se diretamente em gás Em temperatura ambiente, o gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Esse processo é chamado de sublimação e ocorre naturalmente durante seu uso. Foto: Richard Wheeler/Wikimedia Commons
  • A fumaça branca não é o gás carbônico O CO? liberado pelo gelo seco é invisível. A névoa branca que aparece é formada por minúsculas gotículas de água condensadas devido ao intenso resfriamento do ar ao redor.
    A fumaça branca não é o gás carbônico O CO? liberado pelo gelo seco é invisível. A névoa branca que aparece é formada por minúsculas gotículas de água condensadas devido ao intenso resfriamento do ar ao redor. Foto: Ghukill/Wikimedia Commons
  • É muito mais frio que o gelo comum Enquanto o gelo de água permanece próximo de 0 °C, o gelo seco atinge cerca de -78,5 °C. O contato direto com a pele pode provocar queimaduras causadas pelo frio intenso.
    É muito mais frio que o gelo comum Enquanto o gelo de água permanece próximo de 0 °C, o gelo seco atinge cerca de -78,5 °C. O contato direto com a pele pode provocar queimaduras causadas pelo frio intenso. Foto: Dr. Vikas Agarwal/Wikimedia Commons
  • Ajuda a conservar produtos sensíveis O gelo seco é utilizado no transporte de alimentos congelados, medicamentos, vacinas, amostras biológicas e outros produtos que precisam permanecer em baixas temperaturas durante o trajeto.
    Ajuda a conservar produtos sensíveis O gelo seco é utilizado no transporte de alimentos congelados, medicamentos, vacinas, amostras biológicas e outros produtos que precisam permanecer em baixas temperaturas durante o trajeto. Foto: imagem gerada por i.a
  • Também cria efeitos especiais impressionantes Shows, peças de teatro, filmes e festas utilizam gelo seco para produzir a famosa névoa rasteira. Como o ar frio é mais denso, ela tende a permanecer próxima ao chão por algum tempo.
    Também cria efeitos especiais impressionantes Shows, peças de teatro, filmes e festas utilizam gelo seco para produzir a famosa névoa rasteira. Como o ar frio é mais denso, ela tende a permanecer próxima ao chão por algum tempo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Exige alguns cuidados durante o uso O gelo seco deve ser manuseado com luvas térmicas e armazenado em recipientes que permitam a saída do gás. Além disso, seu uso deve ocorrer em locais bem ventilados para evitar o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente.
    Exige alguns cuidados durante o uso O gelo seco deve ser manuseado com luvas térmicas e armazenado em recipientes que permitam a saída do gás. Além disso, seu uso deve ocorrer em locais bem ventilados para evitar o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay