Rihanna aparece e faz apresentação de surpresa em show de Jay-Z

O show fazia parte de uma série de três apresentações realizadas por Jay-Z para celebrar os 30 anos do álbum "Reasonable Doubt" e os 25 anos de "The Blueprint". Ao longo das três noites, o rapper reuniu outros convidados de peso, entre eles Beyoncé, Usher, Pharrell Williams, Jermaine Dupri e Swizz Beatz. Blue Ivy Carter, filha de Jay-Z e Beyoncé, também participou de uma das apresentações ao tocar piano durante a música "Feelin' It". Foto: Reprodução Youtube