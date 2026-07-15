Do esturjão à mesa: por que o caviar é tão valorizado

O alto custo do caviar é resultado direto dessa combinação de fatores: raridade do esturjão, tempo longo de maturação do peixe (pode levar anos para produzir ovas) e complexidade do processo de extração e conservação. em alguns momentos, a pesca ilegal e o contrabando também contribuíram para inflacionar o produto. Foto: Imagem de Miroslavik por Pixabay