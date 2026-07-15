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Do esturjão à mesa: por que o caviar é tão valorizado

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Redação Flipar
  • O caviar é composto pelas ovas não fertilizadas de peixes da família do esturjão, um grupo ancestral que habita principalmente regiões do hemisfério norte. 
    O caviar é composto pelas ovas não fertilizadas de peixes da família do esturjão, um grupo ancestral que habita principalmente regiões do hemisfério norte.  Foto: Reprodução do Youtube Canal Universo Animal
  • Tradicionalmente, apenas as ovas dessas espécies, em especial as provenientes do Mar Cáspio, são consideradas “caviar verdadeiro”, sendo as variedades beluga, ossetra e sevruga as mais valorizadas no mercado internacional .
    Tradicionalmente, apenas as ovas dessas espécies, em especial as provenientes do Mar Cáspio, são consideradas “caviar verdadeiro”, sendo as variedades beluga, ossetra e sevruga as mais valorizadas no mercado internacional . Foto: ?????? ???????/Wikimédia Commons
  • O preparo exige um processo delicado e rigoroso, que envolve a extração, seleção e salga das ovas em curto intervalo de tempo, garantindo textura, brilho e sabor característicos.
    O preparo exige um processo delicado e rigoroso, que envolve a extração, seleção e salga das ovas em curto intervalo de tempo, garantindo textura, brilho e sabor característicos. Foto: Reprodução do Flickr cepatrimagnet
  • Apesar da aura de sofisticação atual, o caviar nem sempre foi um alimento elitizado. Há registros de consumo desde a Antiguidade, entre persas, gregos e romanos, e durante séculos ele chegou a ser consumido por populações comuns em regiões onde o esturjão era abundante. 
    Apesar da aura de sofisticação atual, o caviar nem sempre foi um alimento elitizado. Há registros de consumo desde a Antiguidade, entre persas, gregos e romanos, e durante séculos ele chegou a ser consumido por populações comuns em regiões onde o esturjão era abundante.  Foto: Reprodução do Flickr Annie Roi
  • Sua transformação em símbolo de luxo está ligada, sobretudo, à associação com a aristocracia europeia e russa, além da progressiva escassez do peixe ao longo do tempo, o que elevou drasticamente seu valor e o inseriu no universo da alta gastronomia.
    Sua transformação em símbolo de luxo está ligada, sobretudo, à associação com a aristocracia europeia e russa, além da progressiva escassez do peixe ao longo do tempo, o que elevou drasticamente seu valor e o inseriu no universo da alta gastronomia. Foto: Imagem de Gert Olesen por Pixabay
  • A produção mundial historicamente concentrou-se em países banhados pelo Mar Cáspio, como Irã e Rússia, responsáveis por grande parte da oferta global durante o século 20 .
    A produção mundial historicamente concentrou-se em países banhados pelo Mar Cáspio, como Irã e Rússia, responsáveis por grande parte da oferta global durante o século 20 . Foto: Murad Magomedov/Wikimédia Commons
  • No entanto, a sobrepesca, a poluição e a degradação dos habitats naturais reduziram drasticamente as populações de esturjão, levando muitas espécies à ameaça de extinção e impulsionando a criação em cativeiro como alternativa.
    No entanto, a sobrepesca, a poluição e a degradação dos habitats naturais reduziram drasticamente as populações de esturjão, levando muitas espécies à ameaça de extinção e impulsionando a criação em cativeiro como alternativa. Foto: el copilot /Wikimédia Commons
  • Atualmente, a aquicultura - criação e cultivo de organismos aquáticos - vem ganhando espaço em diferentes regiões do mundo, tentando equilibrar a demanda do mercado com a necessidade de preservação ambiental.
    Atualmente, a aquicultura - criação e cultivo de organismos aquáticos - vem ganhando espaço em diferentes regiões do mundo, tentando equilibrar a demanda do mercado com a necessidade de preservação ambiental. Foto: - THOR/Wikimédia Commons
  • O alto custo do caviar é resultado direto dessa combinação de fatores: raridade do esturjão, tempo longo de maturação do peixe (pode levar anos para produzir ovas) e complexidade do processo de extração e conservação. em alguns momentos, a pesca ilegal e o contrabando também contribuíram para inflacionar o produto.
    O alto custo do caviar é resultado direto dessa combinação de fatores: raridade do esturjão, tempo longo de maturação do peixe (pode levar anos para produzir ovas) e complexidade do processo de extração e conservação. em alguns momentos, a pesca ilegal e o contrabando também contribuíram para inflacionar o produto. Foto: Imagem de Miroslavik por Pixabay
  • Em alguns casos, o caviar pode alcançar valores extremamente elevados, variando de algumas centenas a dezenas de milhares de dólares por quilo, especialmente nas variedades mais raras. O preço depende da espécie do esturjão, da origem, da qualidade e do método de produção.
    Em alguns casos, o caviar pode alcançar valores extremamente elevados, variando de algumas centenas a dezenas de milhares de dólares por quilo, especialmente nas variedades mais raras. O preço depende da espécie do esturjão, da origem, da qualidade e do método de produção. Foto: Imagem de Michael Weber por Pixabay
  • O caviar beluga, por exemplo, figura entre os mais caros do mundo, enquanto versões produzidas em cativeiro tendem a ser mais acessíveis, embora ainda restritas a um público de alto poder aquisitivo. 
    O caviar beluga, por exemplo, figura entre os mais caros do mundo, enquanto versões produzidas em cativeiro tendem a ser mais acessíveis, embora ainda restritas a um público de alto poder aquisitivo.  Foto: Imagem de Igor Lukin por Pixabay
  • Em restaurantes de luxo, pequenas porções já podem custar valores significativos, transformando a degustação em uma experiência para ocasiões especiais. 
    Em restaurantes de luxo, pequenas porções já podem custar valores significativos, transformando a degustação em uma experiência para ocasiões especiais.  Foto: (Studio NickelKrome /Wikimédia Commons
  • Seja em banquetes reais, mesas aristocráticas ou eventos como o pós-Oscar, sua presença continua carregando um significado que vai além do paladar: o de exclusividade, história e status - ainda que, por trás desse brilho, esteja também uma cadeia produtiva marcada por desafios ambientais e pela necessidade crescente de sustentabilidade.
    Seja em banquetes reais, mesas aristocráticas ou eventos como o pós-Oscar, sua presença continua carregando um significado que vai além do paladar: o de exclusividade, história e status - ainda que, por trás desse brilho, esteja também uma cadeia produtiva marcada por desafios ambientais e pela necessidade crescente de sustentabilidade. Foto: Arnold Gatilao/Wikimédia Commons
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