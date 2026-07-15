Tom Cruise aparece irreconhecível em pôster e em trailer de “Digger”

Tom Cruise também é conhecido por realizar todas as suas cenas de ação, mesmo as mais arriscadas. Entre elas estão a cena em que se pendura do lado de fora de um avião em voo, o salto de moto de um penhasco e pilotar aviões. Inclusive, durante as gravações de "Missão: Impossível - Efeito Fallout", o ator chegou a fraturar o tornozelo ao saltar entre dois prédios. Foto: Reprodução Youtube