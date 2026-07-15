Filmes e Séries
Tom Cruise aparece irreconhecível em pôster e em trailer de “Digger”
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Segundo a sinopse divulgada pelo estúdio, a trama acompanha o homem mais poderoso do mundo em uma missão frenética para evitar que sua própria criação destrua tudo. Durante essa jornada, o personagem cruza caminho com figuras influentes, entre elas o presidente dos Estados Unidos, vivido por John Goodman. Foto: Divulgação
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O filme é dirigido por Alejandro G. Iñárritu, cineasta mexicano vencedor de dois Oscars consecutivos de Melhor Diretor, por "Birdman" em 2015 e por "O Regresso" em 2016. Esse é o primeiro longa falado em inglês dirigido por Iñárritu desde "O Regresso", filme pelo qual Leonardo DiCaprio, finalmente, ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação
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“Digger” é, também, o primeiro filme original estrelado por Tom Cruise desde "Feito na América", lançado em 2017. Nos últimos anos, o ator atuou, principalmente, em sequências. Ele voltou a interpretar Ethan Hunt nas produções "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um", lançada em 2023, e "Missão: Impossível - O Acerto Final", de 2025, encerrando, assim, uma das maiores franquias de ação de Hollywood. Foto: Divulgação
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Também voltou a viver o lendário piloto Maverick em "Top Gun: Maverick", lançado em 2022, mais de três décadas depois do filme original, lançado em 1986. A sequência se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira de Cruise, arrecadando mais de 1,4 bilhão de dólares ao redor do mundo. Além disso, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Foto: Divulgação
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Uma das maiores estrelas de Hollywood, Cruise recebeu, em novembro de 2025, um Oscar honorário, devido ao seu compromisso duradouro com a comunidade cinematográfica. Sua filmografia ainda conta com outras produções como “De Olhos Bem Fechados”, “Jerry Maguire: A Grande Virada”, “Magnólia”, No Limite do Amanhã, Minority Report, Questão de Honra, O último Samurai e muitos outros. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Tom Cruise também é conhecido por realizar todas as suas cenas de ação, mesmo as mais arriscadas. Entre elas estão a cena em que se pendura do lado de fora de um avião em voo, o salto de moto de um penhasco e pilotar aviões. Inclusive, durante as gravações de "Missão: Impossível - Efeito Fallout", o ator chegou a fraturar o tornozelo ao saltar entre dois prédios. Foto: Reprodução Youtube
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Fora das telas, Cruise também chama atenção por sua vida pessoal. O ator foi casado com as atrizes Nicole Kidman e Katie Holmes e, desde a década de 1980, é membro da Cientologia, religião que frequentemente é alvo de controvérsias. A imprensa especula que a Cientologia seria a razão pela qual Cruise mantém pouco contato com a filha Suri, fruto do casamento com Holmes. Foto: Divulgação
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