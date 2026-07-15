Devagar, quase parando: Trem vira atração turística por ser lento demais

No caminho entre os dois pontos indianos é possível ver 16 túneis, 250 pontes e 208 curvas. A ferrovia percorre um trajeto extremamente cênico, passando por densas florestas, plantações de chá, curvas acentuadas e pontes incríveis. A viagem oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa e é uma atração turística popular. Foto: Reprodução/Youtube UOL