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Filmes e Séries

Por que assistir “A Odisseia” em IMAX? Entenda os diferenciais do formato

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Redação Flipar
  • O orçamento estimado da produção é de 250 milhões de dólares, um dos mais altos da carreira do diretor. Além disso,
    O orçamento estimado da produção é de 250 milhões de dólares, um dos mais altos da carreira do diretor. Além disso, "A Odisseia" é o primeiro longa da história filmado inteiramente com câmeras IMAX de película de 70 milímetros. Para viabilizar as filmagens, foi desenvolvida uma nova câmera IMAX, mais silenciosa e leve, batizada de "Keighley". Foto: Reprodução / Instagram
  • Tom Holland contou em entrevista que, por um tempo durante as filmagens, chegou a achar que Nolan não estava gostando de sua atuação, já que o diretor interrompia as cenas com frequência. Depois, descobriu que o motivo dos cortes eram os rolos da câmera IMAX, que gravavam por apenas cerca de três minutos.
    Tom Holland contou em entrevista que, por um tempo durante as filmagens, chegou a achar que Nolan não estava gostando de sua atuação, já que o diretor interrompia as cenas com frequência. Depois, descobriu que o motivo dos cortes eram os rolos da câmera IMAX, que gravavam por apenas cerca de três minutos. Foto: Reprodução Youtube
  • IMAX é um formato de exibição cinematográfica desenvolvido pela empresa canadense IMAX Corporation, que utiliza câmeras, projetores e telas especialmente projetados para oferecer imagens de alta resolução. As salas IMAX possuem telas curvas que medem, em média, 16 por 22 metros, além de um sistema de som próprio, com múltiplos alto-falantes distribuídos pelo ambiente para criar uma experiência sonora imersiva.
    IMAX é um formato de exibição cinematográfica desenvolvido pela empresa canadense IMAX Corporation, que utiliza câmeras, projetores e telas especialmente projetados para oferecer imagens de alta resolução. As salas IMAX possuem telas curvas que medem, em média, 16 por 22 metros, além de um sistema de som próprio, com múltiplos alto-falantes distribuídos pelo ambiente para criar uma experiência sonora imersiva. Foto: Divulgação
  • A diferença em relação a uma sala convencional está no tamanho das telas, no sistema de som mais simples e na área de captura menor dos cinemas tradicionais. Nas salas IMAX, o campo de visão do espectador é maior, e a qualidade de imagem e áudio é superior.
    A diferença em relação a uma sala convencional está no tamanho das telas, no sistema de som mais simples e na área de captura menor dos cinemas tradicionais. Nas salas IMAX, o campo de visão do espectador é maior, e a qualidade de imagem e áudio é superior. Foto: Reprodução Youtube
  • A experiência mais fiel à proposta de Christopher Nolan acontece nas salas IMAX 70mm, formato de maior resolução disponível, mas hoje existem apenas cerca de 30 delas no mundo, a maioria nos Estados Unidos. No Brasil, existem salas IMAX desde 2009, embora o país não conte com salas de projeção IMAX 70mm.
    A experiência mais fiel à proposta de Christopher Nolan acontece nas salas IMAX 70mm, formato de maior resolução disponível, mas hoje existem apenas cerca de 30 delas no mundo, a maioria nos Estados Unidos. No Brasil, existem salas IMAX desde 2009, embora o país não conte com salas de projeção IMAX 70mm. Foto: Reprodução Youtube
  • Existem no Brasil, atualmente, 12 salas IMAX convencionais, distribuídas pelas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, sendo São Paulo o estado com o maior número delas. Apesar de ter sido concebido para o IMAX,
    Existem no Brasil, atualmente, 12 salas IMAX convencionais, distribuídas pelas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, sendo São Paulo o estado com o maior número delas. Apesar de ter sido concebido para o IMAX, "A Odisseia" também será exibido em salas convencionais e em outros formatos, como 35mm e Dolby Vision, nos quais parte do enquadramento original é reduzida. Foto: Divulgação
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