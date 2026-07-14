Águias, falcões e gaviões: entenda as características que diferenciam essas aves de rapina

Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, identificando movimentos a 3 km de distância.As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial. Foto: Gabriel Oliveira/Icterus Ecoturismo