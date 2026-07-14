Animais
Águias, falcões e gaviões: entenda as características que diferenciam essas aves de rapina
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Surpreendentemente, estudos genéticos recentes sugerem que os falcões são evolutivamente mais próximos dos papagaios do que dos gaviões, apesar de sua aparência sugerir o contrário. Foto: Diane Baker/Unsplash
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As águias são as "gigantes" do grupo. Elas se destacam pelo porte imponente, com bicos e garras poderosas, capazes de exercer uma pressão esmagadora sobre as vítimas. Foto: Flickr - Andy Morffew
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Por conta das suas asas largas, grande envergadura e uma musculatura forte, as águias conseguem executar voos planados por longos períodos aproveitando as correntes de ar sem gastar energia. Foto: Mathew Schwartz/Unsplash
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Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, identificando movimentos a 3 km de distância.As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial. Foto: Gabriel Oliveira/Icterus Ecoturismo
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Os gaviões formam uma espécie adaptada a ambientes mais fechados, como florestas e áreas urbanas. Foto: rubep/Pixabay
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Eles possuem asas mais curtas e arredondadas, ideais para manobras rápidas entre árvores, e uma cauda mais longa que auxilia no controle do voo. Foto: Flickr - Ron Knight
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O gavião não costuma planar a altitudes tão elevadas quanto a águia; ele prefere a emboscada, observando de um poleiro e se lançando em um voo rápido e rasteiro. Sua dieta é variada, incluindo pequenos mamíferos, répteis, insetos e aves menores. Foto: Flickr - Cláudio Dias Timm
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Já os falcões se destacam principalmente pela velocidade Diferentemente das águias e gaviões, os falcões contam com asas longas e pontiagudas em formato de foice, adaptadas para voos rápidos e diretos em áreas abertas. Foto: Vladimir Kharuk/iNaturalist
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Outra característica marcante é a forma como matam suas presas: em vez de usar apenas as garras, eles contam com um “dente” na borda do bico usado para quebrar o pescoço da vítima. Foto: Couleur/Pixabay
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Apesar dessas diferenças, as três aves compartilham várias semelhanças fundamentais. Todas têm bicos curvos e afiados, garras fortes e uma visão extremamente desenvolvida. Foto: Silke/Pixabay
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Todas são carnívoras e desempenham papel ecológico essencial no controle de populações de outras espécies. Também são frequentemente associadas a símbolos de poder e soberania em diversas culturas ao redor do mundo. Foto: Manoj Balotia/Unsplash