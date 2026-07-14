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‘Chaminés de fada’: conheça as raras formações geológicas encontradas no Brasil
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Descobertas no Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás, essas torres de rocha esculpidas pela erosão ao longo de milhares de anos se destacam por sua aparência peculiar. E surpreendem pela beleza e singularidade. Foto: reprodução/ tripadviser
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Elas surgem quando camadas de rochas sedimentares são desgastadas de forma desigual, criando colunas com “chapéus” de pedra mais resistente no topo. Foto: divulgação/ Joana Paula Sanchez
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A descoberta surpreendeu especialistas, pois até então acreditava-se que esse tipo de formação só ocorria em regiões como a Capadócia, na Turquia, e o Bryce Canyon, nos Estados Unidos. Fenômenos semelhantes são famosos nestes lugares, mas nunca haviam sido identificados em território nacional — até agora. Foto: reprodução /tripadviser
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A equipe responsável pela identificação das chaminés de fada brasileiras era composta por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), que realizavam estudos de campo na área do parque. Eles encontraram as formações durante uma expedição voltada à análise de processos erosivos no cerrado. Foto: divulgação/ lucas ninno
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Compostas principalmente por arenito e calcário, as chaminés de fada de Terra Ronca medem entre 1,5 e 3 metros de altura. O topo das estruturas apresenta uma camada de rocha mais dura, que protege a base da erosão, permitindo que a coluna se mantenha ereta por mais tempo. Foto: divulgação/ Joana Paula Sanchez
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O nome “chaminé de fada” tem origem no folclore europeu, onde essas formações eram associadas a seres mágicos que habitariam seu interior. A aparência mística e isolada dessas torres alimentou lendas e histórias em diversas culturas ao redor do mundo. Foto:
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A descoberta no Brasil é considerada um marco para a geologia nacional, pois amplia o conhecimento sobre os processos erosivos que ocorrem no cerrado. Além disso, revela que o país possui paisagens geológicas ainda pouco exploradas e com grande potencial científico. Foto: divulgação/ lucas ninno
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Segundo os pesquisadores, as condições climáticas da região — marcada por chuvas sazonais intensas e longos períodos de seca — favorecem a formação desse tipo de estrutura. A alternância entre erosão hídrica e eólica contribui para o desgaste seletivo das rochas. Foto: divulgação/ lucas ninno
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O Parque Estadual de Terra Ronca é conhecido por suas cavernas e formações calcárias, mas as chaminés de fada representam uma novidade que pode atrair ainda mais visitantes interessados em geoturismo e paisagens naturais únicas. Foto: reprodução/ tripadviser
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Imagens das chaminés foram captadas por drones e câmeras de alta resolução, revelando detalhes impressionantes das estruturas. As fotos mostram colunas isoladas em meio à vegetação do cerrado, com sombras que acentuam sua verticalidade e beleza. Foto: divulgação/ lucas ninno
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A repercussão da descoberta foi imediata por parte da imprensa, e geólogos de outras regiões do Brasil demonstraram interesse em visitar o local para estudar as formações e buscar ocorrências semelhantes em outros estados. A notícia também atraiu interesse de pesquisadores estrangeiros. Foto: divulgação/ lucas ninno
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Além do valor científico, as chaminés de fada têm potencial turístico. Regiões como a Capadócia se tornaram destinos populares por causa dessas formações, e Goiás pode seguir o mesmo caminho, oferecendo trilhas, passeios guiados e atividades educativas. Foto: reprodução/ cappadocia travel pass
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A presença das chaminés em uma área de conservação ambiental reforça a importância de preservar o cerrado, bioma que abriga uma diversidade geológica e biológica ainda pouco valorizada. A descoberta pode ajudar a fortalecer políticas de proteção ambiental. Foto: divulgação/ lucas ninno
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As chaminés de fada brasileiras diferem das estrangeiras por sua escala mais modesta e pela composição rochosa típica do cerrado. Enquanto as da Capadócia chegam a dezenas de metros, as de Terra Ronca são menores, mas igualmente fascinantes. Foto: divulgação/ lucas ninno
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A descoberta também reacende o interesse por fósseis na região. As formações estão próximas a sítios paleontológicos, e há indícios de pegadas de animais pré-históricos nas rochas vizinhas, o que pode ampliar o escopo das pesquisas científicas locais. Foto: reprodução/ tripadviser
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Do coração do cerrado goiano, emergem torres de pedra que desafiam o tempo e encantam o olhar. As recém-descobertas chaminés de fada não são apenas uma raridade geológica — são testemunhas silenciosas da força da natureza, da beleza da erosão e da riqueza ainda pouco explorada do nosso território. Foto: divulgação/ lucas ninno
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