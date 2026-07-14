Pesquisa revela que fósseis de 544 milhões de anos não pertenciam aos primeiros animais da Terra

Durante anos, pesquisadores acreditaram que algumas estruturas presentes nas rochas de Corumbá representavam trilhas produzidas por pequenos animais que já exploravam o fundo do mar há aproximadamente 544 milhões de anos. Essa interpretação ajudava a explicar o início da ocupação dos sedimentos marinhos e a transição entre os períodos Pré-Cambriano e Cambriano. Foto: Reproduc?a?o/Bruno Becker-Kerber/Harvard University via Jornal da Unesp