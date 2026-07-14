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Pesquisa revela que fósseis de 544 milhões de anos não pertenciam aos primeiros animais da Terra

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Redação Flipar
  • Durante anos, pesquisadores acreditaram que algumas estruturas presentes nas rochas de Corumbá representavam trilhas produzidas por pequenos animais que já exploravam o fundo do mar há aproximadamente 544 milhões de anos. Essa interpretação ajudava a explicar o início da ocupação dos sedimentos marinhos e a transição entre os períodos Pré-Cambriano e Cambriano.
    Durante anos, pesquisadores acreditaram que algumas estruturas presentes nas rochas de Corumbá representavam trilhas produzidas por pequenos animais que já exploravam o fundo do mar há aproximadamente 544 milhões de anos. Essa interpretação ajudava a explicar o início da ocupação dos sedimentos marinhos e a transição entre os períodos Pré-Cambriano e Cambriano. Foto: Reproduc?a?o/Bruno Becker-Kerber/Harvard University via Jornal da Unesp
  • No entanto, um novo estudo da Universidade de Harvard, que contou com participação do pesquisador brasileiro Lucas Veríssimo Warren, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), revisou essa hipótese utilizando equipamentos muito mais avançados.
    No entanto, um novo estudo da Universidade de Harvard, que contou com participação do pesquisador brasileiro Lucas Veríssimo Warren, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), revisou essa hipótese utilizando equipamentos muito mais avançados. Foto: Somesh Kesarla Suresh/Unsplash
  • Os exames permitiram observar detalhes microscópicos preservados nas rochas sem danificar as amostras, incluindo paredes celulares e estruturas incompatíveis com organismos capazes de escavar sedimentos. Outro fator importante foi a datação precisa das rochas por meio de uma camada de cinzas vulcânicas, que indicou idade próxima de 544 milhões de anos.
    Os exames permitiram observar detalhes microscópicos preservados nas rochas sem danificar as amostras, incluindo paredes celulares e estruturas incompatíveis com organismos capazes de escavar sedimentos. Outro fator importante foi a datação precisa das rochas por meio de uma camada de cinzas vulcânicas, que indicou idade próxima de 544 milhões de anos. Foto: KKOLOSOY/Pixabay
  • "Essa região já havia sido habitada por diferentes gerações de organismos, algumas inclusive que foram extintas", ressalta o pesquisador brasileiro. Segundo Warren, além de corrigir interpretações anteriores, a pesquisa estabelece critérios mais confiáveis para identificar fósseis semelhantes e amplia o conhecimento sobre os primeiros capítulos da vida na Terra. Foto: Pexels/Zelch Csaba
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