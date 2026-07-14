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Não é conto de fadas! Castelo medieval do século 12 ainda serve de lar para família no norte da França

RF
Redação Flipar
  • Ao mesmo tempo, o isolamento dificulta encontros com amigos e torna a rotina social mais limitada. Apesar da aparência digna de contos de fadas, o dia a dia exige muito trabalho. A família divide as tarefas de limpeza dos amplos salões, manutenção dos jardins, alimentação dos animais e conservação da propriedade.
    Ao mesmo tempo, o isolamento dificulta encontros com amigos e torna a rotina social mais limitada. Apesar da aparência digna de contos de fadas, o dia a dia exige muito trabalho. A família divide as tarefas de limpeza dos amplos salões, manutenção dos jardins, alimentação dos animais e conservação da propriedade. "Muitos que moram na cidade não sabem cuidar de animais ou usar uma motosserra. A gente aprende tudo isso aqui", conclui Jean. Foto: Reprodução/TV Globo
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