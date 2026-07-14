“O Segredo de Widow’s Bay” recebe 19 indicações ao Emmy

Matthew Rhys foi indicado ao Emmy de Melhor Ator em Série de Comédia por sua atuação em "Widow's Bay". Ele também concorre na categoria de Melhor Ator em Minissérie por "O Monstro em Mim", da Netflix. O ator galês já venceu o Emmy de Melhor Ator em Série de Drama em 2018, por sua atuação como o espião russo Philip Jennings na série "The Americans". Foto: Divulgação