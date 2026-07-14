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Katy Perry lança novo single e Justin Trudeau aparece em vídeo de divulgação
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Katy e Orlando começaram a se relacionar em janeiro de 2016. Em fevereiro de 2019, Bloom pediu Katy em casamento com um anel em formato de flor, e o casal anunciou a gravidez em março de 2020. A filha do casal, Daisy Dove Bloom, nasceu em agosto do mesmo ano. O casal se separou em 2025. Foto: Reprodução Instagram
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Para divulgar "Watch It Burn", Katy publicou um vídeo em seu TikTok no qual ela, em primeiro plano, e várias pessoas ao fundo dançam. Um detalhe, porém, rapidamente chamou a atenção dos fãs: eles identificaram Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá e atual namorado da cantora, como uma dessas pessoas ao fundo. A aparição inesperada logo virou o foco dos comentários. Foto: Reprodução Instagram
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Durante um show na Espanha, Katy também fez uma brincadeira com sua vida amorosa ao exibir chamadas fictícias de antigos namorados, como Bloom, John Mayer, Diplo e Russell Brand. No fim da apresentação, ela "atendeu" uma ligação identificada pelas iniciais de Justin Trudeau, e o público presente reagiu com aplausos. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Katy Perry e Justin Trudeau foram vistos juntos pela primeira vez em julho de 2025. A confirmação do namoro só veio em dezembro do mesmo ano. Em 8 de junho de 2026, o casal fez sua estreia oficial em tapetes vermelhos na première do documentário de sua turnê, "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris", em Nova York, ocasião em que a cantora chamou o político de "o amor da minha vida". Foto: Wikimedia Commons / Colleen Sturtevant
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Katy Perry construiu uma das carreiras mais sólidas do pop nas últimas duas décadas. Ela ficou famosa em 2008 com o single "I Kissed a Girl" e emplacou uma sequência de hits, entre eles "Firework", "Roar", "Teenage Dream" e "Dark Horse". Katy também foi jurada do "American Idol" por sete temporadas, entre 2018 e 2024 e se apresentou no disputado show do intervalo do Super Bowl. Foto: Flickr / Joella Marano
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Katy, sempre que possível, expressa o carinho que sente pelos fãs brasileiros. A cantora se apresentou pela primeira vez no país em 2011 e voltou em outras ocasiões, incluindo duas passagens pelo Rock in Rio, em 2019 e 2024. Ela já contou ter sido aconselhada por sua equipe a não incluir a América do Sul em suas turnês devido aos custos elevados, mas faz questão de vir por respeito ao público que sempre a apoiou. Foto: Reprodução do Prime Vídeo
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Em abril de 2025, Katy Perry participou da missão NS-31 da Blue Origin e se tornou integrante da primeira tripulação exclusivamente feminina a viajar ao espaço. O voo suborbital, realizado a bordo do foguete New Shepard, durou cerca de 11 minutos e ultrapassou a Linha de Kármán, marco reconhecido como o início do espaço. Foto: Reprodução / Instagram
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