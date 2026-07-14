Katy Perry lança novo single e Justin Trudeau aparece em vídeo de divulgação

Katy, sempre que possível, expressa o carinho que sente pelos fãs brasileiros. A cantora se apresentou pela primeira vez no país em 2011 e voltou em outras ocasiões, incluindo duas passagens pelo Rock in Rio, em 2019 e 2024. Ela já contou ter sido aconselhada por sua equipe a não incluir a América do Sul em suas turnês devido aos custos elevados, mas faz questão de vir por respeito ao público que sempre a apoiou. Foto: Reprodução do Prime Vídeo