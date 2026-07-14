João Bosco faz 80 anos; relembre a trajetória de um dos maiores artistas da MPB

No início da década de 1970 conheceu Aldir Blanc, com quem formaria uma das parcerias mais férteis da música brasileira. Em 1972, Elis Regina gravou em seu décimo álbum de estúdio “Bala com Bala”, uma das composições da dupla. No mesmo ano, “Agnus Sei”, outra criação dos dois, foi lançada no lado B em um disco de bolso do semanário “O Pasquim” que tinha como atração principal nada menos que “Águas de Março”, em interpretação do próprio Tom Jobim, o compositor da canção. Foto: Reprodução do Instagram @joaoboscoreal