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João Bosco faz 80 anos; relembre a trajetória de um dos maiores artistas da MPB
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João Bosco de Freitas Mucci cresceu em um ambiente musical e começou a aprender violão aos 12 anos. Antes de se dedicar integralmente à carreira artística, cursou engenharia em uma universidade da cidade de Ouro Preto, na região histórica de Minas Gerais, mas decidiu seguir o caminho da música no fim da década de 1960. Foto: Instagram/@joaoboscoreal
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No início da década de 1970 conheceu Aldir Blanc, com quem formaria uma das parcerias mais férteis da música brasileira. Em 1972, Elis Regina gravou em seu décimo álbum de estúdio “Bala com Bala”, uma das composições da dupla. No mesmo ano, “Agnus Sei”, outra criação dos dois, foi lançada no lado B em um disco de bolso do semanário “O Pasquim” que tinha como atração principal nada menos que “Águas de Março”, em interpretação do próprio Tom Jobim, o compositor da canção. Foto: Reprodução do Instagram @joaoboscoreal
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Elis Regina seria fundamental na trajetória da dupla João Bosco e Aldir Blanc ao gravar diversas outras músicas compostas pelos parceiros. Entre elas, “O Mestre-Sala dos Mares”, “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, Corsário” e, especialmente, “O Bêbado e a Equilibrista”. Foto: Funarte
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João Bosco e Aldir Blanc produziram dezenas de canções que combinaram sofisticação musical associada à levada particular do violão do mineiro e crítica social. Entre todas as obras da dupla, "O Bêbado e a Equilibrista" ganhou significado especial ao se transformar em um dos símbolos da campanha pela abertura política no fim da década de 1970. Imortalizada na voz de Elis Regina, a música passou a representar o desejo de redemocratização do país e homenageou personagens como o jornalista Vladimir Foto: Reprodução Funarte
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Paralelamente ao trabalho como compositor, João Bosco consolidou uma carreira consistente como intérprete. Seu primeiro álbum, "João Bosco", foi lançado em 1973. Desde então, construiu uma discografia extensa, com títulos como "Caça à Raposa", "Galos de Briga", "Linha de Passe", "Mano Que Zuera" e o mais recente “Boca Cheia de Frutas”. Além de Aldir Blanc, ele teve como parceiros nomes como Paulo Emílio, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Wally Salomão, Antônio Cícero, Capinan e o filósofo Franc Foto: Divulgação
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Uma das principais marcas do músico é a forma singular de tocar violão. Seu estilo combina ritmos brasileiros, especialmente samba, baião, choro e partido-alto, com elementos do jazz e da música latina. O resultado é uma linguagem musical reconhecida pelas levadas rítmicas complexas e pelo uso de harmonias elaboradas, características que fizeram dele uma referência para músicos e estudiosos da música popular. Foto: Divulgação / Prêmio da Música Brasileira
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O reconhecimento ao trabalho do músico se traduziu em diversos prêmios e homenagens ao longo dos anos. João Bosco recebeu troféus em premiações como o Prêmio da Música Brasileira e o Grammy Latino, além de ter sua obra celebrada em projetos especiais, documentários e shows comemorativos. Em 2020, a morte de Aldir Blanc marcou o fim definitivo de uma das parcerias mais importantes da música nacional, mas o compositor seguiu produzindo, revisitando esse legado e desenvolvendo novas colaborações. Foto: Marcos Hermes/Divulgação
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