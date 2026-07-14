Sam Neill, astro de “Jurassic Park”, morre aos 78 anos

A família ainda informou que ele seguia livre do câncer no momento da morte. Em 2023, Neill revelou que havia sido diagnosticado com um câncer no sangue em estágio três e fazia um tratamento para se curar. Em abril de 2026, exames indicaram que estava livre da doença. Sam Neill foi condecorado Oficial da Ordem do Império Britânico em 1991 e recebeu o título de cavaleiro em 2022. Foto: Wikimedia Commons / Governo da Nova Zelândia / Mark Tantrum