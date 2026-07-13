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Bisão de quase uma tonelada arremessa idoso no ar em parque nacional dos Estados Unidos; imagens impressionam

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Redação Flipar
  • Embora pareçam lentos devido ao enorme peso, que ultrapassa facilmente a marca de uma tonelada nos machos, os bisões surpreendem com uma velocidade impressionante em corridas de curto alcance. Durante o período reprodutivo, os machos disputam espaço e fêmeas por meio de confrontos violentos.
    Embora pareçam lentos devido ao enorme peso, que ultrapassa facilmente a marca de uma tonelada nos machos, os bisões surpreendem com uma velocidade impressionante em corridas de curto alcance. Durante o período reprodutivo, os machos disputam espaço e fêmeas por meio de confrontos violentos. Foto: Richard Lee/Unsplash
  • No século 19, a caça intensa quase levou o bisão-americano à extinção, mas programas de conservação permitiram a recuperação de parte da população. Hoje, muitos vivem em parques nacionais, reservas e áreas protegidas. Embora não costume atacar pessoas sem motivo, eles podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados ou quando alguém invade seu espaço, o que exige cautela durante encontros na natureza.
    No século 19, a caça intensa quase levou o bisão-americano à extinção, mas programas de conservação permitiram a recuperação de parte da população. Hoje, muitos vivem em parques nacionais, reservas e áreas protegidas. Embora não costume atacar pessoas sem motivo, eles podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados ou quando alguém invade seu espaço, o que exige cautela durante encontros na natureza. Foto: Pexels/Juliana Ferrer
  • A relação com as tribos indígenas norte-americanas carrega uma profunda importância cultural e espiritual, visto que o animal supria quase todas as necessidades básicas dessas comunidades, desde alimento até vestuário. Além disso, os bisões desempenham papel importante no equilíbrio dos ecossistemas, pois contribuem para a renovação da vegetação e a dispersão de sementes.
    A relação com as tribos indígenas norte-americanas carrega uma profunda importância cultural e espiritual, visto que o animal supria quase todas as necessidades básicas dessas comunidades, desde alimento até vestuário. Além disso, os bisões desempenham papel importante no equilíbrio dos ecossistemas, pois contribuem para a renovação da vegetação e a dispersão de sementes. Foto: Oskar Jab?o?ski/Unsplash
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