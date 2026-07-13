Bisão de quase uma tonelada arremessa idoso no ar em parque nacional dos Estados Unidos; imagens impressionam

No século 19, a caça intensa quase levou o bisão-americano à extinção, mas programas de conservação permitiram a recuperação de parte da população. Hoje, muitos vivem em parques nacionais, reservas e áreas protegidas. Embora não costume atacar pessoas sem motivo, eles podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados ou quando alguém invade seu espaço, o que exige cautela durante encontros na natureza. Foto: Pexels/Juliana Ferrer