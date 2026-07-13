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Feita em poliéster, jaqueta de quase R$ 1.000 da banda Fresno gera polêmica e divide opiniões nas redes sociais

RF
Redação Flipar
  • O primeiro álbum de estúdio,
    O primeiro álbum de estúdio, "O Quarto dos Livros", veio a público em 2003 de forma independente e consolidou o conjunto como um dos nomes centrais do movimento emo nacional. Os trabalhos seguintes, como "O Rio, a Cidade, a Árvore", de 2004, e "Ciano", de 2006, refinaram a identidade sonora e pavimentaram o caminho rumo ao sucesso no circuito comercial. Foto: Divulgação
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