Feita em poliéster, jaqueta de quase R$ 1.000 da banda Fresno gera polêmica e divide opiniões nas redes sociais

O primeiro álbum de estúdio, "O Quarto dos Livros", veio a público em 2003 de forma independente e consolidou o conjunto como um dos nomes centrais do movimento emo nacional. Os trabalhos seguintes, como "O Rio, a Cidade, a Árvore", de 2004, e "Ciano", de 2006, refinaram a identidade sonora e pavimentaram o caminho rumo ao sucesso no circuito comercial. Foto: Divulgação