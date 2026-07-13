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Animais

Conheça animais que vivem por pouco tempo e por que isso acontece

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Redação Flipar
  • Essa curta duração não representa fragilidade, mas uma adaptação às condições do ambiente, fazendo com que esses animais se reproduzam rapidamente e garantam a continuidade da espécie antes que o cenário se torne desfavorável.
    Essa curta duração não representa fragilidade, mas uma adaptação às condições do ambiente, fazendo com que esses animais se reproduzam rapidamente e garantam a continuidade da espécie antes que o cenário se torne desfavorável. Foto: robertoangaroni/Pixabay
  • Entre os casos mais extremos estão as efêmeras, insetos aquáticos cuja fase adulta é incrivelmente breve. Sem aparelho digestivo, sua única função ao emergir é acasalar, desovar e morrer.
    Entre os casos mais extremos estão as efêmeras, insetos aquáticos cuja fase adulta é incrivelmente breve. Sem aparelho digestivo, sua única função ao emergir é acasalar, desovar e morrer. Foto: Wikimedia Commons/Syrio
  • O recorde de curta duração pertence à efêmera-americana: após passar dois anos maturando na água, a fêmea adulta vive menos de 5 minutos!
    O recorde de curta duração pertence à efêmera-americana: após passar dois anos maturando na água, a fêmea adulta vive menos de 5 minutos! Foto: joseph92/iNaturalist
  • Entre os vertebrados terrestres, o destaque é o camaleão-de-labord, nativo de Madagascar. A espécie Furcifer labordi completa todo o ciclo ativo em cerca de quatro a cinco meses.
    Entre os vertebrados terrestres, o destaque é o camaleão-de-labord, nativo de Madagascar. A espécie Furcifer labordi completa todo o ciclo ativo em cerca de quatro a cinco meses. Foto: Lennart Hudel/iNaturalist
  • Os filhotes nascem com a estação chuvosa, crescem rapidamente, se reproduzem e morrem antes da seca. Durante a maior parte do ano, sobrevivem apenas na forma de ovos enterrados no solo, um ciclo considerado o mais curto entre os tetrápodes já estudados.
    Os filhotes nascem com a estação chuvosa, crescem rapidamente, se reproduzem e morrem antes da seca. Durante a maior parte do ano, sobrevivem apenas na forma de ovos enterrados no solo, um ciclo considerado o mais curto entre os tetrápodes já estudados. Foto: Lennart Hudel/iNaturalist
  • Nos mamíferos, o metabolismo acelerado costuma estar associado à vida breve, como o pequeno marsupial australiano do gênero Antechinus que vive pouco mais de um ano.
    Nos mamíferos, o metabolismo acelerado costuma estar associado à vida breve, como o pequeno marsupial australiano do gênero Antechinus que vive pouco mais de um ano. Foto: Flickr - patrickkavanagh
  • Os machos morrem por exaustão imunológica após uma maratona reprodutiva frenética que acontece quando eles atingem 11 meses de idade.
    Os machos morrem por exaustão imunológica após uma maratona reprodutiva frenética que acontece quando eles atingem 11 meses de idade. Foto: Flickr - patrickkavanagh
  • Já o musaranho-pigmeu, um dos menores mamíferos do planeta, precisa se alimentar constantemente para sustentar seus batimentos cardíacos extremamente rápidos, o que limita sua expectativa de vida a cerca de um ano.
    Já o musaranho-pigmeu, um dos menores mamíferos do planeta, precisa se alimentar constantemente para sustentar seus batimentos cardíacos extremamente rápidos, o que limita sua expectativa de vida a cerca de um ano. Foto: Wikimedia Commons/Trebol-a
  • Entre os peixes, algumas espécies também apresentam ciclos relâmpago. Um exemplo é o killifish-turquesa, que vive em poças d'água temporárias em regiões de Moçambique e do Zimbábue.
    Entre os peixes, algumas espécies também apresentam ciclos relâmpago. Um exemplo é o killifish-turquesa, que vive em poças d'água temporárias em regiões de Moçambique e do Zimbábue. Foto: Reprodução
  • Seu ciclo dura cerca de oito semanas, tempo necessário para crescer e espalhar ovos na lama antes que a água evapore por conta do calor escaldante africano.
    Seu ciclo dura cerca de oito semanas, tempo necessário para crescer e espalhar ovos na lama antes que a água evapore por conta do calor escaldante africano. Foto: Reprodução
  • O góbio-pigmeu, que habita recifes de coral da Grande Barreira, na Austrália, conquistou o recorde de animal marinho com vida mais curta já registrada: apenas 59 dias.
    O góbio-pigmeu, que habita recifes de coral da Grande Barreira, na Austrália, conquistou o recorde de animal marinho com vida mais curta já registrada: apenas 59 dias. Foto: craigjhowe/iNaturalist
  • Entre as aves, embora elas sejam conhecidas pela longevidade, há algumas exceções. Um exemplo é a Codorna-japonesa, que tem um ciclo de vida de entre 1,5 e 3 anos na natureza.
    Entre as aves, embora elas sejam conhecidas pela longevidade, há algumas exceções. Um exemplo é a Codorna-japonesa, que tem um ciclo de vida de entre 1,5 e 3 anos na natureza. Foto: ?? ?/iNaturalist
  • Ela consegue compensar essa vulnerabilidade com uma maturidade reprodutiva precoce, ficando apta a se acasalar com seis semanas de vida, ao contrário de outras aves que levam meses ou até anos.
    Ela consegue compensar essa vulnerabilidade com uma maturidade reprodutiva precoce, ficando apta a se acasalar com seis semanas de vida, ao contrário de outras aves que levam meses ou até anos. Foto: Wikimedia Commons/Carlosvega.me
  • Além dos exemplos já mencionados, outros animais como libélulas e mariposas luna vivem apenas alguns dias como adultos, dedicando esse breve período apenas à reprodução, pois não se alimentam nessa fase.
    Além dos exemplos já mencionados, outros animais como libélulas e mariposas luna vivem apenas alguns dias como adultos, dedicando esse breve período apenas à reprodução, pois não se alimentam nessa fase. Foto: Wikimedia Commons/Carlowenby
  • Alguns insetos como as moscas domésticas e mosquitos também têm expectativas de vida muito curtas, que pode ser de semanas. Esses ciclos acelerados permitem que as populações se mantenham estáveis mesmo em ambientes onde a mortalidade é alta.
    Alguns insetos como as moscas domésticas e mosquitos também têm expectativas de vida muito curtas, que pode ser de semanas. Esses ciclos acelerados permitem que as populações se mantenham estáveis mesmo em ambientes onde a mortalidade é alta. Foto: gwendoline63/Pixabay
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