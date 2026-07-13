Pavor no ar: janela se rompe durante voo da Ryanair e passageiro fica com metade do corpo para fora

Com isso, o homem, que ocupava o assento ao lado da janela, teria sido puxado para fora pela cabeça e pelos ombros. De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa da vítima conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a trazê-lo de volta para dentro da aeronave. Foto: Reprodução/Rthess