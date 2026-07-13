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Pavor no ar: janela se rompe durante voo da Ryanair e passageiro fica com metade do corpo para fora

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Redação Flipar
  • Com isso, o homem, que ocupava o assento ao lado da janela, teria sido puxado para fora pela cabeça e pelos ombros. De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa da vítima conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a trazê-lo de volta para dentro da aeronave.
    Com isso, o homem, que ocupava o assento ao lado da janela, teria sido puxado para fora pela cabeça e pelos ombros. De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa da vítima conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a trazê-lo de volta para dentro da aeronave. Foto: Reprodução/Rthess
  • Imagens gravadas após o incidente — e que viralizaram nas redes sociais — mostram passageiros usando máscaras de oxigênio, enquanto outros vídeos registram a janela danificada e as máscaras de emergência acionadas no interior do avião.
    Imagens gravadas após o incidente — e que viralizaram nas redes sociais — mostram passageiros usando máscaras de oxigênio, enquanto outros vídeos registram a janela danificada e as máscaras de emergência acionadas no interior do avião. Foto: Reprodução/Rthess
  • Os pilotos seguem protocolos internacionais que determinam uma descida rápida e controlada até um nível em que o ar possa ser respirado com segurança. Além disso, o uso correto do cinto de segurança durante todo o voo reduz o risco de ferimentos em situações inesperadas.
    Os pilotos seguem protocolos internacionais que determinam uma descida rápida e controlada até um nível em que o ar possa ser respirado com segurança. Além disso, o uso correto do cinto de segurança durante todo o voo reduz o risco de ferimentos em situações inesperadas. Foto: Reprodução/Freepik
  • No caso dos aviões comerciais, eles são projetados para continuar voando e realizar um pouso seguro mesmo após determinados tipos de falhas, desde que sejam seguidos os procedimentos de emergência previstos para cada situação.
    No caso dos aviões comerciais, eles são projetados para continuar voando e realizar um pouso seguro mesmo após determinados tipos de falhas, desde que sejam seguidos os procedimentos de emergência previstos para cada situação. Foto: Pexels/fotoinformator pl
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