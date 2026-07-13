Celebridades e TV
Anne Hathaway teve que superar onda de ódio até viver nova fase de sucesso em Hollywood: ‘Foi horrível’
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A estreia em 2001 revelou a atriz ao grande público e abriu caminho para uma carreira marcada por sucessos de bilheteria, reconhecimento da crítica e um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Os Miseráveis", de 2012. Ao longo desse período, suas produções arrecadaram mais de US$ 6,8 bilhões nos cinemas. Foto: Reprodução/Oscars
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Apesar dos resultados expressivos, a artista enfrentou uma das maiores ondas de rejeição já vistas nas redes sociais contra uma celebridade. O movimento ficou conhecido como "Hatha-hate" e ganhou força no início da década de 2010, quando sua imagem passou a ser alvo constante de críticas e ataques virtuais. Foto: Flickr - Mingle MediaTV
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Nem a conquista de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar conseguiu interromper a enxurrada de comentários negativos. Anos depois, Hathaway revelou que viveu aquele momento com profundo desconforto e admitiu que precisou esconder seus verdadeiros sentimentos durante a cerimônia: “Eu tentei fingir que eu estava feliz, perceberam e acabaram comigo. Essa é a verdade, foi isso que aconteceu. Foi horrível." Foto: Reprodução/YouTube Variety
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O desgaste afetou a saúde mental da atriz e reduziu suas oportunidades de trabalho. A recuperação começou graças ao diretor Christopher Nolan, que a escalou para "Interestelar", em 2014, em um período no qual muitos estúdios evitavam contratá-la por causa da repercussão negativa nas redes sociais. Foto: Reprodução
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A partir daí, sua carreira voltou a crescer com novos projetos de destaque, como "Oito Mulheres e um Segredo", de 2018. Em 2026, a atriz engatou de vez e retornou ao papel de Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada 2", participou do elogiado musical "Mother Mary" e integra o elenco de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan. Foto: Divulgação
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Hathaway também protagoniza os longas "O Fim da Rua", ficção científica que tem previsão de estreia para agosto, e "Verity", thriller esperado para estrear em outubro, reforçando a expectativa de uma forte temporada de premiações em 2027. Foto: Reprodução
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Em entrevistas recentes, a atriz afirmou que a experiência a tornou mais resiliente e reconheceu a importância do apoio recebido em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Hoje, além do sucesso profissional, Hathaway vive uma fase mais estável e se prepara para a chegada do terceiro filho com o marido, Adam Shulman. Foto: Reprodução
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