Anne Hathaway teve que superar onda de ódio até viver nova fase de sucesso em Hollywood: ‘Foi horrível’

Nem a conquista de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar conseguiu interromper a enxurrada de comentários negativos. Anos depois, Hathaway revelou que viveu aquele momento com profundo desconforto e admitiu que precisou esconder seus verdadeiros sentimentos durante a cerimônia: “Eu tentei fingir que eu estava feliz, perceberam e acabaram comigo. Essa é a verdade, foi isso que aconteceu. Foi horrível." Foto: Reprodução/YouTube Variety