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Kortrijk: conheça essa cidade da Bélgica que une história, cultura e arquitetura
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Kortrijk, também conhecida pelo nome francês Courtrai, está localizada na região de Flandres, na província de Flandres Ocidental, a cerca de 72 quilômetros de Bruxelas. A cidade é cortada pelo rio Leie e combina um centro histórico bem preservado com uma vida urbana bem contemporânea. Foi, ao longo de séculos, um importante centro de produção de linho e têxteis, atividade que ainda hoje marca a identidade local. Foto: Unsplash / Agata Smok
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O coração da cidade é a Grote Markt, ou em português, a Grande Praça do Mercado, cercada por edifícios de arquitetura medieval e por espaços dedicados à gastronomia e ao comércio. A partir dessa praça é possível organizar passeios a pé pelos principais monumentos, muitos dos quais preservam elementos das épocas medieval e barroca. Foto: Wikimedia Commons / Michielverbeek
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Na Grande Praça do Mercado e a poucos passos do Centro de Exposições e da principal estação ferroviária, está localizado o Hotel Damier. Datado de 1398 e com 65 quartos, é considerado o hotel mais antigo da Bélgica e o terceiro mais antigo da Europa. Sua história remonta ao século 14, com uma fachada em estilo rococó datada de 1769. Foto: Divulgação
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Entre os símbolos mais reconhecidos de Kortrijk estão as Torres Broel. Construídas em calcário e arenito entre os anos de 1385 e 1415 para controlar o tráfego fluvial no rio Leie, as duas torres faziam parte das antigas fortificações medievais da cidade. Posicionadas uma em cada margem do rio, seguem sendo um dos pontos mais fotografados por quem visita a cidade. Foto: Wikimedia Commons / Zairon
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Outro local que é um dos pontos turísticos do local é o Beguinário de Santa Isabel, local reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. O beguinário, hoje é um parque tranquilo, mas antigamente era uma comunidade religiosa feminina e mantém o traçado urbano característico desse tipo de estrutura na Flandres. Foto: Wikimedia Commons / Szilas
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A cidade oferece ainda um conjunto de museus ligados à sua história econômica e cultural. O Museu Texture ocupa uma antiga fábrica de linho de 1902 e reúne coleções de rendas, damascos e têxteis. O Museu Broel, por sua vez, apresenta um acervo de belas-artes e arqueologia, situado nas proximidades do centro histórico. Foto: Wikimedia Commons / FrDr
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A localização de Kortrijk também facilita visitas a outras cidades da região, como Lille, na França, acessível por trem direto em cerca de uma hora. Essa proximidade transforma a cidade em um ponto de partida prático para quem deseja explorar o norte da França e a Flandres Ocidental em uma única viagem. Foto: Unsplash / Eduard Delputte
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