Kortrijk: conheça essa cidade da Bélgica que une história, cultura e arquitetura

Entre os símbolos mais reconhecidos de Kortrijk estão as Torres Broel. Construídas em calcário e arenito entre os anos de 1385 e 1415 para controlar o tráfego fluvial no rio Leie, as duas torres faziam parte das antigas fortificações medievais da cidade. Posicionadas uma em cada margem do rio, seguem sendo um dos pontos mais fotografados por quem visita a cidade. Foto: Wikimedia Commons / Zairon