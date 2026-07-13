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Gouda, cidade dos Países Baixos é destaque entre destinos alternativos na Europa
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Gouda está localizada no oeste dos Países Baixos, na província de Holanda do Sul, entre as cidades de Roterdã e Utrecht. Recebeu direitos de cidade em 1272, concedidos pelo conde Floris V, o que a torna mais antiga do que centros como Amsterdã e Roterdã. A cidade se formou às margens do rio Gouwe, de onde vem o seu nome, e é atravessada por canais históricos. Foto: Wikimedia Commons / Ludvig14
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No centro da cidade, está localizado o centro histórico e a praça principal. Nela está o antigo Stadhuis, a prefeitura, construída entre 1448 e 1450 e considerada uma das mais antigas prefeituras góticas do país. Nessa praça, também, está a Waag, casa de pesagem erguida em 1667, usada historicamente para pesar mercadorias como o queijo e hoje transformada em museu. Foto: Unsplash / Bart Ros
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A tradição do comércio de queijo é forte em Gouda, que aliás é o local de origem do queijo de mesmo nome. Entre abril e agosto, o Mercado de Queijo de Gouda acontece semanalmente, às quintas-feiras, quando visitantes e turistas podem encontrar diversos comerciantes vendendo o seu produto. Por isso, muitos turistas decidem visitar a cidade nesse período. Foto: Unsplash / Who’s Denilo ?
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Outro ponto de destaque é a Sint-Janskerk, também chamada de Grote Kerk, considerada a igreja mais longa dos Países Baixos, com 123 metros de comprimento. O templo é conhecido por seus vitrais, produzidos entre 1530 e 1603, que somam 72 janelas e formam uma das mais importantes coleções de vitrais históricos do país. Foto: Unsplash / Bart Ros
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A cidade também tem vários museus dedicados à sua história e cultura. O Museum Gouda apresenta um acervo de artes e história local, com destaque para uma maquete em grande escala da cidade no século 16. Já o Verzetsmuseum é voltado à memória da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Wikimedia Commons / ben.fitzgerald
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O estilo urbano de Gouda combina canais, ruas estreitas e pátios históricos conhecidos como hofjes, antigos conjuntos residenciais originalmente ligados a instituições religiosas ou de caridade. Entre os mais conhecidos estão o Hofje van Cincq e o Swanenburgh's Hofje, que preservam a arquitetura e o traçado dos séculos passados em meio ao centro da cidade. Foto: Unsplash / David Martinez Torres
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Por sua localização, Gouda funciona como base prática para conhecer outras cidades da região. Roterdã fica a cerca de quinze minutos de trem, enquanto Utrecht, Haia e Delft também são acessíveis em poucos minutos de viagem, o que facilita a combinação de Gouda com outros destinos em um mesmo roteiro pelos Países Baixos. Foto: Unsplash / David Martinez Torres
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