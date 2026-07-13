Gouda, cidade dos Países Baixos é destaque entre destinos alternativos na Europa

Gouda está localizada no oeste dos Países Baixos, na província de Holanda do Sul, entre as cidades de Roterdã e Utrecht. Recebeu direitos de cidade em 1272, concedidos pelo conde Floris V, o que a torna mais antiga do que centros como Amsterdã e Roterdã. A cidade se formou às margens do rio Gouwe, de onde vem o seu nome, e é atravessada por canais históricos. Foto: Wikimedia Commons / Ludvig14