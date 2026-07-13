Arnhem: conheça a cidade dos Países Baixos que conquista viajantes em busca de destinos menos tradicionais

Arnhem fica localizada no leste dos Países Baixos, capital da província de Gelderland, próxima à fronteira com a Alemanha. A cidade é cortada pelo Nederrijn, ou Baixo Reno, um dos braços em que o rio Reno se divide ao entrar no território neerlandês, e é conhecida como a porta de entrada para a região da Veluwe, uma das maiores áreas naturais do país. Foto: Unsplash / Martijn Baudoin