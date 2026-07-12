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Pomerânia: casa iinvertida atrai curiosos em vilarejo da Polônia

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Redação Flipar
  • O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.
    O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar. Foto: Flickr magro_kr
  • Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam
    Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam "invertidas" na época. Foto: Tomasz Sienicki/Wikimédia Commons
  • Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.
    Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes. Foto: Flickr Denis, Miracafe, Robert Kaleta, Weekend Wayt e moideniznunez
  • Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.
    Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos. Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
  • Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.
    Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book. Foto: Piotr J/Wikimédia Commons
  • Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria.
    Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria. Foto: Antekbojar/Wikimédia Commons
  • Em Szymbark, está localizado o piano mais longo do mundo, disponível para os visitantes tocarem.
    Em Szymbark, está localizado o piano mais longo do mundo, disponível para os visitantes tocarem. Foto: Reprodução do X @quickfactHQ
  • Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados.
    Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados. Foto: - Flickr Lucjan Palcar
  • A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região.
    A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região. Foto: Przykuta/Wikimédia Commons
  • Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural.
    Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural. Foto: Flickr Irena Horodecka
  • O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade.
    O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade. Foto: Divulgação
  • Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico.
    Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico. Foto: Divulgação
  • Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia.
    Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia. Foto: Flickr Katie
  • Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.A cidade fica no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico.
    Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.A cidade fica no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico. Foto: Kapitel /Wikimédia Commons
  • Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães.
    Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães. Foto: Moahim /Wikimédia Commons
  • Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada.
    Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada. Foto: Furfur /Wikimédia Commons
  • A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha).
    A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha). Foto: - Darkone,Klugschnacker ,Mateusz War. e Dorota Kowalik/Wikimédia Commons
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