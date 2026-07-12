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Canistel: a rara fruta-ovo que surpreende pela aparência e pelo sabor

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Redação Flipar
  • Quando amadurece, o canistel apresenta uma polpa de cor amarelo-vivo ou alaranjada, muito semelhante à gema de ovo cozida. Essa característica visual inspirou um de seus nomes mais conhecidos: fruta-ovo
    Quando amadurece, o canistel apresenta uma polpa de cor amarelo-vivo ou alaranjada, muito semelhante à gema de ovo cozida. Essa característica visual inspirou um de seus nomes mais conhecidos: fruta-ovo Foto: Augustus Binu wikimedia commons
  • Muitas pessoas descrevem o sabor como semelhante ao doce de leite, ao caramelo ou à batata-doce. Apesar das comparações, trata-se de uma fruta com sabor próprio e bastante característico.
    Muitas pessoas descrevem o sabor como semelhante ao doce de leite, ao caramelo ou à batata-doce. Apesar das comparações, trata-se de uma fruta com sabor próprio e bastante característico. Foto: imagem gerada por i.a
  • A textura é diferente da maioria das frutas. Ao contrário das suculentas, o canistel possui uma polpa densa, cremosa e levemente farinácea. Quando bem maduro, pode ser consumido com colher.
    A textura é diferente da maioria das frutas. Ao contrário das suculentas, o canistel possui uma polpa densa, cremosa e levemente farinácea. Quando bem maduro, pode ser consumido com colher. Foto: imagem gerada por i.a
  • A espécie surgiu naturalmente no sul do México e em países da América Central. Atualmente também é cultivada em regiões tropicais da Ásia, do Caribe e das Américas.
    A espécie surgiu naturalmente no sul do México e em países da América Central. Atualmente também é cultivada em regiões tropicais da Ásia, do Caribe e das Américas. Foto: imagem gerada por i.a
  • A intensa coloração amarela da polpa indica a presença de betacaroteno, pigmento vegetal que o organismo pode converter em vitamina A. Além do consumo ao natural, o canistel é usado em vitaminas, sorvetes, mousses, bolos, cremes e outras sobremesas, aproveitando sua consistência cremosa.
    A intensa coloração amarela da polpa indica a presença de betacaroteno, pigmento vegetal que o organismo pode converter em vitamina A. Além do consumo ao natural, o canistel é usado em vitaminas, sorvetes, mousses, bolos, cremes e outras sobremesas, aproveitando sua consistência cremosa. Foto: imagem gerada por i.a
  • O canistel integra a família botânica Sapotaceae, a mesma do abiu e do sapoti. Apesar do parentesco, as três frutas apresentam aparência, textura e sabor bastante diferentes.
    O canistel integra a família botânica Sapotaceae, a mesma do abiu e do sapoti. Apesar do parentesco, as três frutas apresentam aparência, textura e sabor bastante diferentes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora possa ser cultivado em clima tropical, o canistel ainda é pouco difundido comercialmente no Brasil. Por isso, dificilmente é encontrado em hortifrutis ou supermercados.
    Embora possa ser cultivado em clima tropical, o canistel ainda é pouco difundido comercialmente no Brasil. Por isso, dificilmente é encontrado em hortifrutis ou supermercados. Foto: imagem gerada por i.a
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