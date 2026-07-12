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Oito recheios de bolo que nunca saem de moda

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Redação Flipar
  • Brigadeiro Feito com leite condensado, chocolate em pó ou cacau, manteiga e, em algumas versões, creme de leite. Tem textura cremosa e sabor intenso de chocolate, sendo um dos recheios mais tradicionais para bolos.
    Brigadeiro Feito com leite condensado, chocolate em pó ou cacau, manteiga e, em algumas versões, creme de leite. Tem textura cremosa e sabor intenso de chocolate, sendo um dos recheios mais tradicionais para bolos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Doce de leite Preparado com doce de leite puro ou misturado com creme de leite para ficar mais leve e fácil de espalhar. Combina muito bem com nozes, ameixas, coco e massas de baunilha ou chocolate.
    Doce de leite Preparado com doce de leite puro ou misturado com creme de leite para ficar mais leve e fácil de espalhar. Combina muito bem com nozes, ameixas, coco e massas de baunilha ou chocolate. Foto: imagem gerada por i.a
  • Beijinho (coco) Leva leite condensado, coco ralado e manteiga. Algumas receitas também acrescentam creme de leite para deixar o recheio mais macio e menos doce.
    Beijinho (coco) Leva leite condensado, coco ralado e manteiga. Algumas receitas também acrescentam creme de leite para deixar o recheio mais macio e menos doce. Foto: imagem gerada por i.a
  • Baba de moça É um creme clássico feito com leite de coco, leite condensado, gemas e, em algumas receitas, açúcar. Possui textura aveludada e combina especialmente com frutas e massas brancas.
    Baba de moça É um creme clássico feito com leite de coco, leite condensado, gemas e, em algumas receitas, açúcar. Possui textura aveludada e combina especialmente com frutas e massas brancas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Creme de confeiteiro Preparado com leite, gemas, açúcar, amido de milho e baunilha. Tem sabor delicado e costuma ser usado com morangos, pêssegos, abacaxi e outras frutas.
    Creme de confeiteiro Preparado com leite, gemas, açúcar, amido de milho e baunilha. Tem sabor delicado e costuma ser usado com morangos, pêssegos, abacaxi e outras frutas. Foto:
  • Ganache de chocolate É uma mistura de chocolate derretido com creme de leite. Dependendo da proporção dos ingredientes, pode ficar mais firme ou mais cremosa, servindo tanto como recheio quanto como cobertura.
    Ganache de chocolate É uma mistura de chocolate derretido com creme de leite. Dependendo da proporção dos ingredientes, pode ficar mais firme ou mais cremosa, servindo tanto como recheio quanto como cobertura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Morango com creme Combina morangos frescos picados com chantili, creme de confeiteiro ou creme à base de leite condensado. O contraste entre a fruta e o creme faz desse um dos recheios mais apreciados.
    Morango com creme Combina morangos frescos picados com chantili, creme de confeiteiro ou creme à base de leite condensado. O contraste entre a fruta e o creme faz desse um dos recheios mais apreciados. Foto: imagem gerada por i.a
  • Maracujá Geralmente é preparado com polpa de maracujá, leite condensado e creme de leite, podendo receber gelatina incolor ou chocolate branco em algumas versões. O sabor levemente ácido equilibra a doçura do bolo.
    Maracujá Geralmente é preparado com polpa de maracujá, leite condensado e creme de leite, podendo receber gelatina incolor ou chocolate branco em algumas versões. O sabor levemente ácido equilibra a doçura do bolo. Foto: imagem gerada por i.a
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