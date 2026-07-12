Estilo de Vida
Oito recheios de bolo que nunca saem de moda
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Brigadeiro Feito com leite condensado, chocolate em pó ou cacau, manteiga e, em algumas versões, creme de leite. Tem textura cremosa e sabor intenso de chocolate, sendo um dos recheios mais tradicionais para bolos. Foto: imagem gerada por i.a
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Doce de leite Preparado com doce de leite puro ou misturado com creme de leite para ficar mais leve e fácil de espalhar. Combina muito bem com nozes, ameixas, coco e massas de baunilha ou chocolate. Foto: imagem gerada por i.a
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Beijinho (coco) Leva leite condensado, coco ralado e manteiga. Algumas receitas também acrescentam creme de leite para deixar o recheio mais macio e menos doce. Foto: imagem gerada por i.a
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Baba de moça É um creme clássico feito com leite de coco, leite condensado, gemas e, em algumas receitas, açúcar. Possui textura aveludada e combina especialmente com frutas e massas brancas. Foto: imagem gerada por i.a
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Creme de confeiteiro Preparado com leite, gemas, açúcar, amido de milho e baunilha. Tem sabor delicado e costuma ser usado com morangos, pêssegos, abacaxi e outras frutas. Foto:
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Ganache de chocolate É uma mistura de chocolate derretido com creme de leite. Dependendo da proporção dos ingredientes, pode ficar mais firme ou mais cremosa, servindo tanto como recheio quanto como cobertura. Foto: imagem gerada por i.a
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Morango com creme Combina morangos frescos picados com chantili, creme de confeiteiro ou creme à base de leite condensado. O contraste entre a fruta e o creme faz desse um dos recheios mais apreciados. Foto: imagem gerada por i.a
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Maracujá Geralmente é preparado com polpa de maracujá, leite condensado e creme de leite, podendo receber gelatina incolor ou chocolate branco em algumas versões. O sabor levemente ácido equilibra a doçura do bolo. Foto: imagem gerada por i.a