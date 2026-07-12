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Estilo de Vida

Os segredos do molho tártaro que fazem toda a diferença

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Redação Flipar
  • Use maionese como base cremosa- A maionese dá corpo ao molho tártaro e ajuda a unir todos os ingredientes. Para um resultado mais leve, é possível misturá-la com um pouco de iogurte natural.
    Use maionese como base cremosa- A maionese dá corpo ao molho tártaro e ajuda a unir todos os ingredientes. Para um resultado mais leve, é possível misturá-la com um pouco de iogurte natural. Foto: imagem gerada por i.a
  • Pique bem os ingredientes - Picles, alcaparras, cebola e ervas devem ser cortados em pedaços pequenos. Isso deixa o molho mais uniforme e agradável ao servir.
    Pique bem os ingredientes - Picles, alcaparras, cebola e ervas devem ser cortados em pedaços pequenos. Isso deixa o molho mais uniforme e agradável ao servir. Foto: imagem gerada por i.a
  • Aposte no toque ácido- Suco de limão ou um pouco o líquido do picles ajudam a equilibrar a gordura da maionese. Esse contraste deixa o molho mais fresco.
    Aposte no toque ácido- Suco de limão ou um pouco o líquido do picles ajudam a equilibrar a gordura da maionese. Esse contraste deixa o molho mais fresco. Foto: imagem gerada por i.a
  • Use alcaparras com moderação - As alcaparras têm sabor marcante e salgado. Em pequena quantidade, elas dão personalidade ao molho sem dominar os outros ingredientes.
    Use alcaparras com moderação - As alcaparras têm sabor marcante e salgado. Em pequena quantidade, elas dão personalidade ao molho sem dominar os outros ingredientes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Inclua ervas frescas - Salsinha, cebolinha ou dill combinam muito bem com molho tártaro. Elas acrescentam aroma e deixam o preparo mais leve.
    Inclua ervas frescas - Salsinha, cebolinha ou dill combinam muito bem com molho tártaro. Elas acrescentam aroma e deixam o preparo mais leve. Foto: imagem gerada por i.a
  • Deixe descansar antes de servir - Após pronto, o molho fica melhor quando passa alguns minutos na geladeira. Esse tempo ajuda os sabores a se misturarem.
    Deixe descansar antes de servir - Após pronto, o molho fica melhor quando passa alguns minutos na geladeira. Esse tempo ajuda os sabores a se misturarem. Foto: imagem gerada por i.a
  • Sirva com peixes e frutos do mar - O molho tártaro é um acompanhamento clássico para peixe frito, camarão, lula e sanduíches de peixe. Também combina com batatas e legumes assados.
    Sirva com peixes e frutos do mar - O molho tártaro é um acompanhamento clássico para peixe frito, camarão, lula e sanduíches de peixe. Também combina com batatas e legumes assados. Foto: imagem gerada por i.a
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