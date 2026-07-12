Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Países que têm “mão inglesa” fora do Reino Unido

RF
Redação Flipar
  • Ao contrário da mão inglesa, a circulação pela direita é a mais comum no mundo e também a adotada no Brasil. Nesse sistema, os veículos trafegam pela faixa da direita, o volante fica no lado esquerdo do carro e as ultrapassagens são feitas pela esquerda.
    Ao contrário da mão inglesa, a circulação pela direita é a mais comum no mundo e também a adotada no Brasil. Nesse sistema, os veículos trafegam pela faixa da direita, o volante fica no lado esquerdo do carro e as ultrapassagens são feitas pela esquerda. Foto: Divulgação Hyundai
  • A mão inglesa funciona de maneira oposta ao sistema adotado no Brasil. Nela, os veículos circulam pelo lado esquerdo das vias e, geralmente, o volante fica no lado direito do carro. O Reino Unido é o principal símbolo desse sistema, que por isso ficou popularmente conhecido no Brasil como “mão inglesa”.
    A mão inglesa funciona de maneira oposta ao sistema adotado no Brasil. Nela, os veículos circulam pelo lado esquerdo das vias e, geralmente, o volante fica no lado direito do carro. O Reino Unido é o principal símbolo desse sistema, que por isso ficou popularmente conhecido no Brasil como “mão inglesa”. Foto: Divulgação/Vauxhall
  • Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados.
    Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados. Foto: Reprodução filme de Mr Bean
  • Ao todo, mais de 50 países e territórios adotam a circulação pela esquerda, e muitos deles foram colônias britânicas. Estados Unidos e Canadá, embora também tenham recebido forte influência do Reino Unido, circulam pela direita. No Canadá, algumas regiões chegaram a adotar o padrão britânico, mas depois passaram a acompanhar o sistema usado pelos norte-americanos.
    Ao todo, mais de 50 países e territórios adotam a circulação pela esquerda, e muitos deles foram colônias britânicas. Estados Unidos e Canadá, embora também tenham recebido forte influência do Reino Unido, circulam pela direita. No Canadá, algumas regiões chegaram a adotar o padrão britânico, mas depois passaram a acompanhar o sistema usado pelos norte-americanos. Foto: reprodução de vídeo YouTube
  • O filme
    O filme "O Amor não Tira Férias" faz uma sátira sobre essa situação. A personagem de Cameron Diaz, que mora nos EUA e viaja à Inglaterra, fica apavorada sem saber se conseguirá equilíbrio para dirigir do lado "errado". Foto: Reprodução / O Amor Não Tira Férias
  • Entre os principais países que adotam a mão inglesa estão Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua de Auckland, a maior cidade neozelandesa.
    Entre os principais países que adotam a mão inglesa estão Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua de Auckland, a maior cidade neozelandesa. Foto: Kiwiev wikimedia commons
  • Na África, a mão inglesa prevalece especialmente em países das regiões Sul e Sudeste do continente, como a África do Sul. Na foto, o trânsito na Cidade do Cabo, um dos principais destinos turísticos do país.
    Na África, a mão inglesa prevalece especialmente em países das regiões Sul e Sudeste do continente, como a África do Sul. Na foto, o trânsito na Cidade do Cabo, um dos principais destinos turísticos do país. Foto: Andresdewet wikimedia commons
  • O Japão também adota a mão inglesa, embora nunca tenha sido colônia britânica. Uma hipótese relaciona esse costume aos samurais, que carregavam as espadas no lado esquerdo da cintura e circulavam pela esquerda para evitar choques. A consolidação do sistema, porém, também recebeu influência das ferrovias construídas no século XIX com auxílio de engenheiros britânicos.
    O Japão também adota a mão inglesa, embora nunca tenha sido colônia britânica. Uma hipótese relaciona esse costume aos samurais, que carregavam as espadas no lado esquerdo da cintura e circulavam pela esquerda para evitar choques. A consolidação do sistema, porém, também recebeu influência das ferrovias construídas no século XIX com auxílio de engenheiros britânicos. Foto: ChiefHira - wikimedia commons
  • Na Ásia, vários países também adotam a mão inglesa, entre eles Índia, Nepal, Tailândia e Singapura, mostrada na foto. Na América do Sul, somente Guiana e Suriname mantêm a circulação pela esquerda. O sistema também está presente em diversas nações do Caribe, como Barbados, Bahamas e Jamaica.
    Na Ásia, vários países também adotam a mão inglesa, entre eles Índia, Nepal, Tailândia e Singapura, mostrada na foto. Na América do Sul, somente Guiana e Suriname mantêm a circulação pela esquerda. O sistema também está presente em diversas nações do Caribe, como Barbados, Bahamas e Jamaica. Foto: epSos.de wikimedia commons
  • No Brasil, existem trechos de vias em que, excepcionalmente, os veículos circulam pela esquerda. É o caso da Rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG). Nesses locais, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção, e o ideal é sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua.
    No Brasil, existem trechos de vias em que, excepcionalmente, os veículos circulam pela esquerda. É o caso da Rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG). Nesses locais, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção, e o ideal é sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Foto: Andrevruas wikimedia commons
  • Na Inglaterra, um dos países mais visitados por turistas, grandes cidades como Londres exibem avisos inscritos no asfalto junto às faixas de pedestres. Expressões como “Look Right” (olhe à direita) e “Look Left” (olhe à esquerda) ajudam os visitantes a se lembrar do sentido local do trânsito antes de atravessar.
    Na Inglaterra, um dos países mais visitados por turistas, grandes cidades como Londres exibem avisos inscritos no asfalto junto às faixas de pedestres. Expressões como “Look Right” (olhe à direita) e “Look Left” (olhe à esquerda) ajudam os visitantes a se lembrar do sentido local do trânsito antes de atravessar. Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay