Países que têm “mão inglesa” fora do Reino Unido

Ao todo, mais de 50 países e territórios adotam a circulação pela esquerda, e muitos deles foram colônias britânicas. Estados Unidos e Canadá, embora também tenham recebido forte influência do Reino Unido, circulam pela direita. No Canadá, algumas regiões chegaram a adotar o padrão britânico, mas depois passaram a acompanhar o sistema usado pelos norte-americanos. Foto: reprodução de vídeo YouTube