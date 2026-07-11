Escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos

Além da eficiência econômica, já que o papiro era um recurso valioso, o achado evidencia o profundo conhecimento químico dos egípcios sobre os pigmentos naturais da região. Segundo os especialistas, ao integrar o pigmento branco à superfície das obras, eles garantiam uma estética final impecável mesmo após alterações estruturais no texto ou na arte. Foto: Imagem gerada por IA