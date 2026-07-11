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Redes de descanso: tradição indígena deu origem a um dos maiores símbolos de conforto

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Redação Flipar
  • Com a chegada dos colonizadores, o costume indígena se espalhou e foi incorporado ao cotidiano, tornando-se símbolo de frescor e descanso em regiões quentes, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil. Hoje, a rede está presente em casas, varandas, barcos e até hotéis que valorizam a cultura local, unindo praticidade, beleza e tradição.
    Com a chegada dos colonizadores, o costume indígena se espalhou e foi incorporado ao cotidiano, tornando-se símbolo de frescor e descanso em regiões quentes, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil. Hoje, a rede está presente em casas, varandas, barcos e até hotéis que valorizam a cultura local, unindo praticidade, beleza e tradição. Foto: divulgação
  • Em países da América Latina, como México, Colômbia e Venezuela, as redes também se consolidaram como parte da cultura popular. São usadas tanto em casas rurais quanto em espaços urbanos, reforçando sua presença continental.
    Em países da América Latina, como México, Colômbia e Venezuela, as redes também se consolidaram como parte da cultura popular. São usadas tanto em casas rurais quanto em espaços urbanos, reforçando sua presença continental. Foto: reprodução
  • O uso da rede não se limita ao lar: em barcos e embarcações fluviais, ela é útil para viagens longas, permitindo descanso seguro e confortável em movimento.
    O uso da rede não se limita ao lar: em barcos e embarcações fluviais, ela é útil para viagens longas, permitindo descanso seguro e confortável em movimento. Foto: reprodução
  • Nas varandas das casas nordestinas, a rede é espaço de convivência, onde se conversa, descansa e recebe visitas, funcionando como símbolo de hospitalidade e aconchego.
    Nas varandas das casas nordestinas, a rede é espaço de convivência, onde se conversa, descansa e recebe visitas, funcionando como símbolo de hospitalidade e aconchego. Foto: reprodução
  • Hotéis e pousadas que valorizam a cultura regional oferecem redes em quartos e áreas externas, criando experiências autênticas para turistas que buscam contato com tradições locais.
    Hotéis e pousadas que valorizam a cultura regional oferecem redes em quartos e áreas externas, criando experiências autênticas para turistas que buscam contato com tradições locais. Foto: divulgação
  • O tecido das redes varia entre algodão, sisal e fibras sintéticas, e muitas vezes é adornado com cores vivas e bordados que expressam identidade cultural e criatividade artesanal.
    O tecido das redes varia entre algodão, sisal e fibras sintéticas, e muitas vezes é adornado com cores vivas e bordados que expressam identidade cultural e criatividade artesanal. Foto: TVCA /Reprodução
  • No Nordeste brasileiro, aliás, é comum encontrar redes com franjas e detalhes feitos à mão, que carregam a marca do trabalho manual e da tradição transmitida entre gerações.
    No Nordeste brasileiro, aliás, é comum encontrar redes com franjas e detalhes feitos à mão, que carregam a marca do trabalho manual e da tradição transmitida entre gerações. Foto: reprodução
  • A confecção artesanal das redes envolve técnicas ancestrais, e muitas famílias vivem da produção e venda dessas peças, transformando o objeto em fonte de renda e expressão cultural.
    A confecção artesanal das redes envolve técnicas ancestrais, e muitas famílias vivem da produção e venda dessas peças, transformando o objeto em fonte de renda e expressão cultural. Foto: divulgação
  • A rede de descanso é composta por várias partes, que vão além do punho e da mamucaba. A estrutura inclui o punho, a mamucaba (ou trançado), a varanda (em redes artesanais) e o corpo (tecido principal). Além do conforto, a rede é prática: fácil de transportar, instalar e guardar, tornando-se ideal para quem precisa de mobilidade em viagens ou mudanças constantes.
    A rede de descanso é composta por várias partes, que vão além do punho e da mamucaba. A estrutura inclui o punho, a mamucaba (ou trançado), a varanda (em redes artesanais) e o corpo (tecido principal). Além do conforto, a rede é prática: fácil de transportar, instalar e guardar, tornando-se ideal para quem precisa de mobilidade em viagens ou mudanças constantes. Foto: reprodução
  • Em comunidades ribeirinhas, a rede tem função que vai além de um objeto de descanso: é parte da vida social, usada para dormir, conversar e até receber visitas, reforçando laços comunitários.
    Em comunidades ribeirinhas, a rede tem função que vai além de um objeto de descanso: é parte da vida social, usada para dormir, conversar e até receber visitas, reforçando laços comunitários. Foto: gemini
  • Na literatura e na música popular, a rede aparece como símbolo de poesia e descanso, evocando imagens de balanço suave e frescor em tardes ensolaradas.
    Na literatura e na música popular, a rede aparece como símbolo de poesia e descanso, evocando imagens de balanço suave e frescor em tardes ensolaradas. Foto: reprodução/ guia viagens brasil
  • Em ambientes urbanos modernos, a rede ganhou status de item de decoração, trazendo aconchego e estilo para apartamentos e casas que buscam unir tradição e contemporaneidade.
    Em ambientes urbanos modernos, a rede ganhou status de item de decoração, trazendo aconchego e estilo para apartamentos e casas que buscam unir tradição e contemporaneidade. Foto: reprodução
  • Hoje, há versões industriais vendidas em larga escala, mas as artesanais seguem valorizadas por sua autenticidade e pela conexão com a cultura local. Para viajantes e aventureiros, a rede é companheira inseparável, usada em acampamentos e trilhas, substituindo a cama tradicional com leveza e praticidade.
    Hoje, há versões industriais vendidas em larga escala, mas as artesanais seguem valorizadas por sua autenticidade e pela conexão com a cultura local. Para viajantes e aventureiros, a rede é companheira inseparável, usada em acampamentos e trilhas, substituindo a cama tradicional com leveza e praticidade. Foto: reprodução
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