Estilo de Vida
Roll-on: tecnologia criada nos anos 1950 continua em alta
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Segundo o Smithsonian Institution e a American Chemical Society (ACS), o aplicador roll-on foi inspirado no mesmo princípio mecânico das canetas esferográficas. A pequena esfera giratória passou a distribuir o líquido de forma uniforme diretamente sobre a pele, dando origem a um dos formatos de desodorante mais utilizados até hoje. Foto: Imagem gerada por i.a
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A tecnologia foi lançada comercialmente em 1952, quando fabricantes adaptaram o mecanismo para um desodorante de uso diário. O formato rapidamente chamou atenção pela praticidade e pelo melhor controle da aplicação. Foto: imagem gerada por i.a
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A esfera libera o produto aos poucos Ao deslizar sobre a pele, ela gira e transporta uma fina camada do líquido armazenado no frasco. Esse sistema ajuda a distribuir o produto de maneira uniforme, reduzindo desperdícios. Foto: imagem gerada por i.a
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Existem desodorantes e antitranspirantes em roll-on. O formato da embalagem não determina a função do produto. Há versões que apenas ajudam a controlar o odor e outras que também reduzem a transpiração por meio de ingredientes antitranspirantes. Foto: imagem gerada por i.a
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As fragrâncias variam bastante. O mercado oferece opções perfumadas, com aromas florais, cítricos e amadeirados, além de versões sem fragrância. Estas últimas costumam ser escolhidas por pessoas com pele sensível ou que preferem não misturar o cheiro do desodorante ao perfume. Foto: imagem gerada por i.a
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Entre as vantagens está a aplicação precisa. O contato direto com a pele facilita a cobertura da região das axilas e normalmente exige menor quantidade de produto. Além disso, o frasco costuma ser compacto e fácil de transportar. Foto: Imagem gerada por i.a
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Também existem algumas desvantagens. Como a fórmula é líquida, o roll-on geralmente demora mais para secar do que os desodorantes em spray ou em bastão. Se a roupa for vestida imediatamente, pode haver sensação de umidade. Foto: imagem gerada por i.a
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Uma questão discutida é a higiene. O ideal é não compartilhar o roll-on. Como a esfera entra em contato direto com a pele, o roll-on é um produto de uso individual. Compartilhá-lo pode favorecer a transferência de microrganismos, especialmente quando há irritações, pequenos ferimentos ou após a depilação. Foto: imagem gerada por i.a