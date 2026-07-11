Roll-on: tecnologia criada nos anos 1950 continua em alta

Uma questão discutida é a higiene. O ideal é não compartilhar o roll-on. Como a esfera entra em contato direto com a pele, o roll-on é um produto de uso individual. Compartilhá-lo pode favorecer a transferência de microrganismos, especialmente quando há irritações, pequenos ferimentos ou após a depilação. Foto: imagem gerada por i.a