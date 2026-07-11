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Sabores que simbolizam países: conheça pratos típicos de diferentes nações
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Pizza — Itália Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana. Foto: Pixabay
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Sushi — Japão Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa. Foto: Youtube/ Nandu Andrade
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Chocolate — Suíça O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial. Foto: Imagem de Vicki Hamilton por Pixabay
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Queijo — França A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país. Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
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Taco — México Preparado com tortilla e recheios variados, como carne, frango ou legumes, o taco é um ícone da comida mexicana. Encontrado com facilidade em muitos pontos de venda pelas ruas. Foto: Imagem de aldaptation por Pixabay
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Curry — Índia Mistura aromática de especiarias usada em inúmeros pratos. Cada região indiana possui variações próprias desse tempero marcante. Foto: rawpixel por Freepik
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Hambúrguer — Estados Unidos Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades. Foto: Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay
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Croissant — França O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce. Foto: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
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Paella — Espanha Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país. Foto: Joanbanjo /Wikimédia Commons
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Churrasco — Brasil A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira. Foto: Imagem de Tabble por Pixabay
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Goulash — Hungria Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria. Foto: Pixabay
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Cuscuz — Marrocos Feito com sêmola de trigo e servido com legumes ou carne, é um alimento típico do norte da África e muito associado ao Marrocos. Foto: Lmmima - wikimedia commons
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Poutine — Canadá Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense. Foto: Yuri Long f wikimedia commons
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Kimchi — Coreia do Sul Conserva de vegetais fermentados, geralmente acelga com pimenta. É presença quase obrigatória nas refeições coreanas. Foto: Imagem de JeongHO Suh por Pixabay
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Kebab — Turquia Carne assada em espetos ou grelhada, servida com pão ou acompanhamentos. Tornou-se um dos pratos mais conhecidos da culinária turca. Foto: Flickr bnhsu
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Alfajor — Argentina Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país. Foto: Reprodução de Instagram @ alfajoresodara
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Ceviche - Peru Preparado com peixe cru marinado em suco de limão, costuma levar cebola, pimenta e coentro. Geralmente é servido com milho e batata-doce, combinação que equilibra os sabores e faz parte da receita tradicional. Foto: Dtarazona wikimedia commons