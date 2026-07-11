Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Estoque esgotado! Artista lucra ao vender lixo recolhido do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce por até R$ 130

RF
Redação Flipar
  • A artista também ganhou destaque por escrever canções inspiradas em experiências pessoais e por quebrar diversos recordes de vendas, audiência e premiações. Entre seus maiores sucessos estão músicas como
    A artista também ganhou destaque por escrever canções inspiradas em experiências pessoais e por quebrar diversos recordes de vendas, audiência e premiações. Entre seus maiores sucessos estão músicas como "Love Story", "You Belong With Me", "Shake It Off", "Blank Space", "Anti-Hero" e "Cruel Summer". Foto: Divulgação
  • A turnê
    A turnê "The Eras Tour", iniciada em março de 2023, se tornou a primeira da história a superar a marca de US$ 2 bilhões em receita com venda de ingressos, consolidando ainda mais seu impacto cultural e comercial em todo o mundo. Além do sucesso comercial, a tour impulsionou o turismo, movimentou economias locais e deu origem a um filme. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay