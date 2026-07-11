Celebridades e TV
Estoque esgotado! Artista lucra ao vender lixo recolhido do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce por até R$ 130
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A artista também ganhou destaque por escrever canções inspiradas em experiências pessoais e por quebrar diversos recordes de vendas, audiência e premiações. Entre seus maiores sucessos estão músicas como "Love Story", "You Belong With Me", "Shake It Off", "Blank Space", "Anti-Hero" e "Cruel Summer". Foto: Divulgação
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A turnê "The Eras Tour", iniciada em março de 2023, se tornou a primeira da história a superar a marca de US$ 2 bilhões em receita com venda de ingressos, consolidando ainda mais seu impacto cultural e comercial em todo o mundo. Além do sucesso comercial, a tour impulsionou o turismo, movimentou economias locais e deu origem a um filme. Foto: Divulgação