Agapanto: o lírio-do-Nilo tricolor que transforma paisagens

Além de sua função ornamental, o agapanto contribui para a biodiversidade ao atrair polinizadores como abelhas e borboletas. Sua presença em jardins ajuda a manter o equilíbrio ecológico e a promover interações naturais entre espécies. A planta é um exemplo de como estética e sustentabilidade podem caminhar juntas na valorização da natureza. Foto: Flickr Ken Janes