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‘Moeraki Boulders’: pedras gigantes que escondem cristais dourados intrigam cientistas em praia da Nova Zelândia

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Redação Flipar
  • Estudos indicam que a maior delas levou aproximadamente quatro milhões de anos para atingir seu tamanho atual, enquanto permanecia soterrada a centenas de metros de profundidade sob sedimentos marinhos. O espetáculo, entretanto, não termina na parte externa.
    Estudos indicam que a maior delas levou aproximadamente quatro milhões de anos para atingir seu tamanho atual, enquanto permanecia soterrada a centenas de metros de profundidade sob sedimentos marinhos. O espetáculo, entretanto, não termina na parte externa. Foto: Domínio Público
  • Quando uma dessas esferas se rompe naturalmente, revela um interior surpreendente, formado por rachaduras preenchidas por cristais dourados de calcita, que desenham um intrincado mosaico de polígonos semelhante a uma colmeia. Esse padrão transformou as Moeraki Boulders em um dos exemplos mais conhecidos das chamadas
    Quando uma dessas esferas se rompe naturalmente, revela um interior surpreendente, formado por rachaduras preenchidas por cristais dourados de calcita, que desenham um intrincado mosaico de polígonos semelhante a uma colmeia. Esse padrão transformou as Moeraki Boulders em um dos exemplos mais conhecidos das chamadas "concreções septarianas". Foto: Domínio Público
  • Embora existam formações parecidas em outros países e até em diferentes regiões da própria Nova Zelândia, poucas apresentam tamanho e simetria comparáveis. Algumas concreções vizinhas ainda preservam fósseis de grandes répteis marinhos pré-históricos, o que amplia o interesse científico por esse tipo de rocha.
    Embora existam formações parecidas em outros países e até em diferentes regiões da própria Nova Zelândia, poucas apresentam tamanho e simetria comparáveis. Algumas concreções vizinhas ainda preservam fósseis de grandes répteis marinhos pré-históricos, o que amplia o interesse científico por esse tipo de rocha. Foto: Pexels/Ravish Maqsood
  • Atualmente, as Moeraki Boulders permanecem protegidas em uma reserva científica, enquanto a erosão costeira continua a revelar novas esferas escondidas no penhasco. A cada bloco que surge na praia, a natureza reforça que algumas de suas obras mais impressionantes nasceram da combinação entre tempo, pressão, processos químicos e milhões de anos de transformação.
    Atualmente, as Moeraki Boulders permanecem protegidas em uma reserva científica, enquanto a erosão costeira continua a revelar novas esferas escondidas no penhasco. A cada bloco que surge na praia, a natureza reforça que algumas de suas obras mais impressionantes nasceram da combinação entre tempo, pressão, processos químicos e milhões de anos de transformação. Foto: Flickr - Bernard Spragg. NZ
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