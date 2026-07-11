‘Moeraki Boulders’: pedras gigantes que escondem cristais dourados intrigam cientistas em praia da Nova Zelândia

Atualmente, as Moeraki Boulders permanecem protegidas em uma reserva científica, enquanto a erosão costeira continua a revelar novas esferas escondidas no penhasco. A cada bloco que surge na praia, a natureza reforça que algumas de suas obras mais impressionantes nasceram da combinação entre tempo, pressão, processos químicos e milhões de anos de transformação. Foto: Flickr - Bernard Spragg. NZ