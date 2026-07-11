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‘Moeraki Boulders’: pedras gigantes que escondem cristais dourados intrigam cientistas em praia da Nova Zelândia
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Estudos indicam que a maior delas levou aproximadamente quatro milhões de anos para atingir seu tamanho atual, enquanto permanecia soterrada a centenas de metros de profundidade sob sedimentos marinhos. O espetáculo, entretanto, não termina na parte externa. Foto: Domínio Público
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Quando uma dessas esferas se rompe naturalmente, revela um interior surpreendente, formado por rachaduras preenchidas por cristais dourados de calcita, que desenham um intrincado mosaico de polígonos semelhante a uma colmeia. Esse padrão transformou as Moeraki Boulders em um dos exemplos mais conhecidos das chamadas "concreções septarianas". Foto: Domínio Público
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Embora existam formações parecidas em outros países e até em diferentes regiões da própria Nova Zelândia, poucas apresentam tamanho e simetria comparáveis. Algumas concreções vizinhas ainda preservam fósseis de grandes répteis marinhos pré-históricos, o que amplia o interesse científico por esse tipo de rocha. Foto: Pexels/Ravish Maqsood
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Atualmente, as Moeraki Boulders permanecem protegidas em uma reserva científica, enquanto a erosão costeira continua a revelar novas esferas escondidas no penhasco. A cada bloco que surge na praia, a natureza reforça que algumas de suas obras mais impressionantes nasceram da combinação entre tempo, pressão, processos químicos e milhões de anos de transformação. Foto: Flickr - Bernard Spragg. NZ
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