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“The Cheetah Girls” ganha 4º filme com retorno de Raven-Symoné

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Redação Flipar
  • Das quatro integrantes originais do grupo, Raven-Symoné voltará a interpretar Galleria e também assumirá a função de produtora do projeto. Adrienne Bailon também retorna como Chanel, enquanto Sabrina Bryan fará uma participação especial como Dorinda. Kiely Williams, que interpretava Aqua, é a única do quarteto original que ficará de fora da nova produção.
    Das quatro integrantes originais do grupo, Raven-Symoné voltará a interpretar Galleria e também assumirá a função de produtora do projeto. Adrienne Bailon também retorna como Chanel, enquanto Sabrina Bryan fará uma participação especial como Dorinda. Kiely Williams, que interpretava Aqua, é a única do quarteto original que ficará de fora da nova produção. Foto: Divulgação
  • Rumores apontam que a ausência de Kiely Williams pode estar relacionada ao relacionamento desgastado com Adrienne Bailon. A atriz também havia brigado com Raven, mas ao que tudo indica, elas reataram a amizade durante uma live durante a pandemia da Covid-19, em 2020.
    Rumores apontam que a ausência de Kiely Williams pode estar relacionada ao relacionamento desgastado com Adrienne Bailon. A atriz também havia brigado com Raven, mas ao que tudo indica, elas reataram a amizade durante uma live durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Foto: Divulgação
  • Do elenco das produções anteriores, também retornam Lynn Whitfield e Lori Alter nos papéis de Dorothea e Juanita, mães de duas das Cheetah Girls originais. Entre as novidades no elenco está a atriz Sophia Bush, conhecida por
    Do elenco das produções anteriores, também retornam Lynn Whitfield e Lori Alter nos papéis de Dorothea e Juanita, mães de duas das Cheetah Girls originais. Entre as novidades no elenco está a atriz Sophia Bush, conhecida por "One Tree Hill", que integrará o filme em um papel coadjuvante como a personagem Jennifré. Foto: Divulgação
  • Já a nova geração de protagonistas será formada por Leah Sava Jeffries, conhecida por
    Já a nova geração de protagonistas será formada por Leah Sava Jeffries, conhecida por "Percy Jackson e Os Olimpianos", como Faith, filha de Galleria, e por Carmen Sanchez, de "Electric Bloom", como Dior, irmã caçula de Chanel. Completam o time Kaileen Chang, no papel de Ruby, e Sophie Lennon, como Brooklyn. Foto: Rerpdução / Instagram
  • Na trama, Galleria e Chanel embarcam com Faith e suas três amigas em uma viagem à África para atuarem como voluntárias em um santuário de vida selvagem. Ao longo da jornada, as adolescentes enfrentam desafios que testam sua amizade, encontram suas vozes e descobrem o verdadeiro espírito Cheetah ao ajudarem a salvar a reserva.
    Na trama, Galleria e Chanel embarcam com Faith e suas três amigas em uma viagem à África para atuarem como voluntárias em um santuário de vida selvagem. Ao longo da jornada, as adolescentes enfrentam desafios que testam sua amizade, encontram suas vozes e descobrem o verdadeiro espírito Cheetah ao ajudarem a salvar a reserva. Foto: Divulgação
  • A trilogia original de
    A trilogia original de "The Cheetah Girls" estreou em 2003, com o primeiro filme ambientado em Nova York. A sequência, lançada em 2006, levou as personagens a Barcelona, na Espanha, enquanto o terceiro filme, "The Cheetah Girls: Um Mundo", de 2008, levou o grupo a Bollywood, na Índia. Neste último, porém, Raven-Symoné não fez parte do elenco. Todos estão disponíveis no Disney+. Foto: Divulgação
  • Aliás, 2026 tem sido um ano especial para os fãs do Disney Channel, com as comemorações dos 20 anos de franquias que marcaram uma geração, como
    Aliás, 2026 tem sido um ano especial para os fãs do Disney Channel, com as comemorações dos 20 anos de franquias que marcaram uma geração, como "High School Musical" e "Hannah Montana". Como parte das celebrações, "Hannah Montana" ganhou um especial no Disney+, que contou com o retorno de Miley Cyrus aos estúdios da série, entrevistas exclusivas, apresentações musicais e reencontros com colegas de elenco para celebrar o aniversário da série que a lançou ao estrelato. Foto: Divulgação
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