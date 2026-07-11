“The Cheetah Girls” ganha 4º filme com retorno de Raven-Symoné

Aliás, 2026 tem sido um ano especial para os fãs do Disney Channel, com as comemorações dos 20 anos de franquias que marcaram uma geração, como "High School Musical" e "Hannah Montana". Como parte das celebrações, "Hannah Montana" ganhou um especial no Disney+, que contou com o retorno de Miley Cyrus aos estúdios da série, entrevistas exclusivas, apresentações musicais e reencontros com colegas de elenco para celebrar o aniversário da série que a lançou ao estrelato. Foto: Divulgação