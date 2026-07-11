Animais
Beleza exótica faz dessas borboletas verdadeiros espetáculos da natureza
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Monarca - Também chamada de Tigre Laranja, por causa das cores das asas. Natural da América do Norte, faz um dos mais longos percursos de migração: 4.000 km até o México, onde passa o inverno. Essa espécie é venenosa por causa da alimentação na fase lagarta. Foto: Kenneth Dwain Harrelson / commons wikimedia
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Imperador da Índia - Encontrada na Ásia, em países como Nepal, Índia, Vietnã, Laos e China. Tem prolongamentos nas asas posteriores que lembram cornos de cervo. Foto:
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Pavão Real de Luzon - Para muitos, é a mais bela do planeta. Encontrada na maior parte da Europa (com exceção da Escandinávia e do sul de Espanha e Portugal), também existe no Japão. O nome se deve às manchas brilhantes nas asas que lembram penas de pavões. Foto: www.mundoecologia.com.br
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Morfo Azul - Esta borboleta pode medir até 20cm, uma das maiores do mundo. Encontrada no Brasil, Paraguai, Colômbia, Venezuela e México. Tem vida curta: cerca de 115 dias. Foto:
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Sylphina Angel - Destaca-se por ter asas transparentes. Vive no Peru, Equador e Bolívia. Voa até 320 km em busca de alimento, principalmente na primavera, quando as flores ficam ricas em pólen. Foto: Jamil Mustapha / Flickr
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Imperador Roxo - O nome se deve aos machos que têm o azul púrpura nas asas. As fêmeas não têm essa tonalidade. Os machos ficam nas copas das árvores e as fêmeas descem para colocar ovos no solo. Foto: commons wikimedia
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Borboleta Zebra - O nome é por causa das listras (que nem sempre são pretas e brancas; podem ter outras cores, como laranja, vermelho e azul). A cabeça tem pêlos e um par de antenas compridas. Vive na Península Ibérica e no Norte da África. Foto: Luis Markes / Flickr
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Flor-da-Paixão - Também chamada de Longwings (asas longas), passeia pelo sul do Estados Unidos até a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, passando pela América Central. Foto: commons wikimedia
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Olho de Veado - Também chamada de Olho de Boi. Possui corpo predominantemente amarronzado. Seu corpo é coberto por uma pelugem e ela possui antenas. Foto:
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Cauda de Andorinha - Vive na Europa, Ásia e América do Norte. A cauda existe tanto nos machos como nas fêmeas. Seus ovos são colocados, geralmente, em folhas de cenoura, erva-doce e arruda. Foto: PantherMediaSeller / Depositphotos
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Asa de Pássaro- As suas asas dianteiras são escuras com uma faixa verde. A cauda é delicada. O macho é muito diferente da fêmea - o que caracteriza diformismo sexual. Esta espécie se limita à Nova Guiné e está ameaçada de extinção. Foto: depositphotos.com / steve_byland
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Mariposa Cometa - Comum em Madagascar, também é chamada de mariposa-da-lua. Os machos são bem maiores que as fêmeas. Um aspecto impressionante é a cauda longa, vermelha e amarela, usada na defesa contra atacantes Foto: commons wikimedia
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88 - O nome científico é Diaetria Clymena, mas o 88 vem do desenho nas asas, semelhante a este número. Vive na América do Sul. É uma espécie rara, com risco de extinção. Foto: faabi / Depositphotos
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Apollo - Adaptada para viver em lugares de baixa temperatura, é encontrada na Europa, Ásia e América do Norte. Essa borboleta tem um revestimento de pelos fininhos e suas asas não têm cauda. Foto: Pezibear / Pixabay
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Greta Oto - É transparente e conhecida como "espelho". O envoltório das asas pode ter diversas cores. Geralmente, branco, laranja, marrom ou vermelho. Encontrada na América Central, é resistente à toxina das plantas. Por isso, pode comer plantas tóxicas para outras espécies. Foto: mariamza / Pixabay
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Borboleta Folha - Parece uma folha ressecada, o que serve como poderosa camuflagem. Quando se sentem ameaçadas ficam paradas e despistam com facilidade. Encontrada em vários países da Ásia. Foto: reprodução tudoporemail
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Borboleta Coruja - Vive apenas na América do Sul. É uma espécie grande, de 17cm de envergadura (a maior do Brasil). Repousa nos troncos durante o dia e voa cedinho ou no fim da tarde. Livra-se de predadores com mais facilidade ao abrir as asas que imitam olhos grandes. Foto: Ralphs / Pixabay
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Almirante-vermelho-europeu - Vive em regiões mais quentes da Ásia, Europa e América do Norte. Podem percorrer 2 mil km em busca de ambiente menos frio quando chega o inverno. Usa técnicas de camuflagem para escapar de predadores. Foto: Marek BAZAK / East News
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Borboleta Esmeralda - Vive na Serra Nevada (Espanha) e no Canadá. Prefere terrenos arenosos e de vegetação baixa. O nome vem do verde brilhante nas asas. Foto: Divulgação meusanimais
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Borboleta mórmon - Vive na Ásia, entre Índia e Indonésia. As asas são grandes, de até 15 cm. Foto: reprodução meusanimais