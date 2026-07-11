Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e até exploração em Marte

RF
Redação Flipar
  • Em seguida, o oxigênio chega aos espiráculos, responsáveis pela respiração das baratas, através de finos tubos conectados ao corpo do inseto. Além desse mecanismo, implantes elétricos permitem que os cientistas controlem remotamente a direção dos movimentos.
    Em seguida, o oxigênio chega aos espiráculos, responsáveis pela respiração das baratas, através de finos tubos conectados ao corpo do inseto. Além desse mecanismo, implantes elétricos permitem que os cientistas controlem remotamente a direção dos movimentos. Foto: Imagem gerada por IA
  • Durante os experimentos, as baratas caminharam por até três horas debaixo d'água, a profundidades de até 50 centímetros, e também atravessaram ambientes preenchidos com dióxido de carbono sem apresentar danos à saúde ou perda significativa de desempenho.
    Durante os experimentos, as baratas caminharam por até três horas debaixo d'água, a profundidades de até 50 centímetros, e também atravessaram ambientes preenchidos com dióxido de carbono sem apresentar danos à saúde ou perda significativa de desempenho. Foto: Imagem gerada por IA
  • Os pesquisadores explicam que esses insetos oferecem vantagens naturais, como alta resistência, baixo consumo de energia e capacidade de atravessar espaços muito estreitos, características que os tornam mais eficientes do que pequenos robôs em determinadas situações.
    Os pesquisadores explicam que esses insetos oferecem vantagens naturais, como alta resistência, baixo consumo de energia e capacidade de atravessar espaços muito estreitos, características que os tornam mais eficientes do que pequenos robôs em determinadas situações. Foto: Reprodução/Pixabay
  • A eletrônica implementada apenas orienta o deslocamento, enquanto a força necessária para a locomoção continua a cargo do próprio animal. O projeto representa uma evolução de pesquisas iniciadas há alguns anos. Em 2021, a equipe apresentou as primeiras baratas controladas eletronicamente por meio de pequenas mochilas.
    A eletrônica implementada apenas orienta o deslocamento, enquanto a força necessária para a locomoção continua a cargo do próprio animal. O projeto representa uma evolução de pesquisas iniciadas há alguns anos. Em 2021, a equipe apresentou as primeiras baratas controladas eletronicamente por meio de pequenas mochilas. Foto: Reproduc?a?o/Universidade Tecnolo?gica de Nanyang
  • Três anos depois, conseguiu coordenar um grupo de 20 insetos em deslocamentos sincronizados, e parte dessa tecnologia chegou a ser empregada em operações de busca após o terremoto que atingiu Myanmar, em 2025. O próximo objetivo consiste em testar os equipamentos em condições semelhantes às do espaço, com exposição ao vácuo, radiação e temperaturas extremas.
    Três anos depois, conseguiu coordenar um grupo de 20 insetos em deslocamentos sincronizados, e parte dessa tecnologia chegou a ser empregada em operações de busca após o terremoto que atingiu Myanmar, em 2025. O próximo objetivo consiste em testar os equipamentos em condições semelhantes às do espaço, com exposição ao vácuo, radiação e temperaturas extremas. Foto: Reprodução/YouTube WIRED
  • Apesar do potencial para futuras missões em outros planetas, especialistas alertam que o uso de organismos vivos fora da Terra exige cuidados rigorosos para evitar contaminação biológica. A ideia de transformar baratas em auxiliares de resgate, porém, já vem sendo estudada desde 2014, com sensores e microfones capazes de localizar pedidos de socorro sob escombros.
    Apesar do potencial para futuras missões em outros planetas, especialistas alertam que o uso de organismos vivos fora da Terra exige cuidados rigorosos para evitar contaminação biológica. A ideia de transformar baratas em auxiliares de resgate, porém, já vem sendo estudada desde 2014, com sensores e microfones capazes de localizar pedidos de socorro sob escombros. Foto: Reprodução/YouTube WIRED
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay