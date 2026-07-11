Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e até exploração em Marte

Três anos depois, conseguiu coordenar um grupo de 20 insetos em deslocamentos sincronizados, e parte dessa tecnologia chegou a ser empregada em operações de busca após o terremoto que atingiu Myanmar, em 2025. O próximo objetivo consiste em testar os equipamentos em condições semelhantes às do espaço, com exposição ao vácuo, radiação e temperaturas extremas. Foto: Reprodução/YouTube WIRED